«Сердце бьется справа»: Пермские врачи провели операцию необычному пациенту

Сердечно-сосудистый хирург Сергей Тимшин и его необычный пациент. Фото: Минздрав.

- О том, что сердце у меня справа, я узнал только шесть лет назад, - говорит 58-летний пермяк Сергей Бородкин.

На днях мужчину с необычным расположением внутренних органов выписали из Пермского клинического кардиодиспансера после успешной операции. Сергею требовалась установка электрокардиостмулятора, и специалистам-кардиологам удалось удачно провести оперативное вмешательство.

О том, что у Сергея проблемы с сердцем, он узнал в 16 лет на медкомиссии в военкомате. После медосмотра его положили на обследование и диагностировали порок сердца.

- Не пить, не курить, ограничивать активность, - вынесли вердикт врачи.

- Это привело меня в отчаяние: в армию меня не взяли, на работу тоже, - вспоминает мужчина. - Единственное, что помогло мне идти по жизни дальше, это слова одного профессора, который пришел меня смотреть в окружении студентов. Он сказал: «Живи обычной жизнью, как все нормальные люди». У меня камень с души упал, но отпечаток эта история оставила на всю жизнь. Из-за этого долго не хотел жениться, боялся иметь детей – а вдруг передастся по наследству? Сейчас живется обыкновенно, о сердце справа и не думаю.

Момент операции на сердце, расположенном справа. Фото: Минздрав.

Десять лет назад больное сердце начало серьезно беспокоить Сергея: он перенес инфаркт миокарда. А через четыре года из-за нарушений ритма сердца врачи предложили установить ему электрокардиостимулятор. Но пока готовили к операции, провели УЗИ и ахнули!

- Доктор сама очень удивилась! Говорит, у вас необычная анатомическая особенность: сердце расположено справа! - вспоминает Сергей Бородкин. - Но электрокардиостимулятор все же установили.

Сначала после операции все было хорошо, а недавно самочувствие ухудшилось: частота биения сердца снизилась до 40 ударов в минуту. Выяснилось, что из строя вышел один из электродов двухкамерного кардиостимулятора.

Его замену провел молодой сердечно-сосудистый хирург Сергей Тимшин. Причем, как сообщили в краевом Минздраве, доктор заменил не только вышедший из строя электрод, но и сам водитель ритма сердца.

- К операции я готовился, еще раз проштудировал практику хирургического лечения пациентов с декстрокардией, - рассказал молодой доктор. - Много времени ушло на то, чтобы доставить и закрепить электрод в предсердии пациента, которое тоже имеет аномалию развития. Но операция прошла успешно, электрод установлен, осложнений нет, и пациент выписывается в удовлетворительном состоянии. Случай этот необычный, и я рад, что мне довелось его внести в свою копилку.

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