Пермяк необычно сделал предложение своей возлюбленной

Кристина и Владислав планируют пожениться. Фото: личный архив пары.

«Ты у меня самый лучший!», - такие слова услышал 25-летний Владислав Овчинников из Перми, который устроил предложение-сюрприз своей возлюбленной.

- Я решил сделать предложение выйти замуж и удивить Кристину, чтобы после сюрприза у меня не было шансов получить отрицательный ответ, - говорит Владислав Овчинников.

По словам влюбленного, он ночами не спал, придумывал, что бы такое организовать. Затем узнал о Центре парашютного спорта и решил, что предложение он сделает после первого в их жизни прыжка с парашютом.

После такого сюрприза Кристина не смогла отказать Владу.

- Кристина ничего не подозревала, я просто сказал, что ее ждет сюрприз, - рассказывает Влад. – Мы приехали на аэродром, Кристина сначала боялась и отказывалась, но я ее уговаривал, сказал, что это не весь сюрприз, нужно будет прыгнуть в тандеме. Организаторы, конечно, были предупреждены, мы подготовили нарисованный огромный плакат, на котором написано: «Выходи за меня».

Первым в тандеме с инструктором прыгнул с парашютом Владислав, когда приземлился, за считанные минуты на поле был развернут плакат с предложением выйти замуж, друзья зажгли цветные дымовые шашки, в это время Кристина уже спускалась на землю и наблюдала за сюрпризом, который организовал ей любимый.

Когда девушка оказалась на земле, Влад подбежал к ней, встал на колено и открыл коробочку, в которой было кольцо.

- Ты выйдешь за меня? - спросил Влад.

-Конечно выйду, - ответила Кристина и расплакалась.

Девушку переполняли эмоции, она обняла своего любимого и сказала, что он самый лучший.

Недавно они вместе отдыхали на Кубе. Фото: личный архив пары.

Ребята рассказали «КП», что познакомились более пяти лет назад, но ухаживать за Кристиной Владислав стал примерно полтора года назад.

- Нас познакомили общие друзья, 23-летняя Кристина профессионально занимается спортом, сейчас она преподает детям карате киокушинкай. А Влад продает камины в компании «Сауна-Пермь».

По словам парня, Кристина не сразу согласилась с ним встречаться.

- Я просыпался и засыпал с мыслью о ней, понял, что без нее не могу, решил действовать. Купил букет цветов, приехал к ней домой и сказал, что она мне нравится. Потом я приглашал ее на свидания, дарил подарки, она поняла, что у меня серьезные намерения.

Недавно ребята вернулись с Кубы, свадьбу планируют отметить в следующем году, а пока подкопят деньги.

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