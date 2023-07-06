Интернет-мошенники оставляют пермяков без жилья и с миллионными долгами

Треть всех преступлений, происходящих сейчас, совершается с использованием информационных технологий. Фото: Артем ЛЕНЦ

- С вашей банковской карты пять минут назад был совершен перевод во Владивосток. Вас что-то связывает с этим городом? Вход в устройство был совершен с двух операционных систем, какой именно вы пользуетесь? Вы не теряли карту? Не передавали ее третьим лицам? Вы слышите меня? Вы понимаете, о чем я вас предупреждаю? - подобными звонками неизвестные не перестают атаковать жителей Прикамья.

Жертвы - далеко не доверчивые пенсионерки

Представляясь сотрудниками банка, звонящие запугивают своих потенциальных жертв, а если понимают, что человек поверил, объясняют ему алгоритм, как «спасти свои деньги», «отменить взятый на ваше имя кредит» или «помочь поймать преступников».

Да, тема телефонного мошенничества набила оскомину, но пока мы готовили этот текст, нам тоже позвонили и предупредили, что если срочно не предпринять никаких действий, все деньги с банковской карты бесследно исчезнут.

Своих потенциальных жертв мошенники ищут не качеством, а количеством: звонят всем подряд, получая больше шансов наткнуться на доверчивого человека. И их немало. Судя по полицейским сводкам, только за один день потерпевшие из Пермского края умудряются переводить по семь - девять миллионов рублей. Люди закладывают квартиры и берут миллионные кредиты. А общий счет похищенных денег идет на миллиарды.

Чтобы не лишиться денег, на незнакомые номера лучше не отвечать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Информационная преступность развивается бешеными скачками. С использованием информационных технологий сейчас совершается до трети всех зарегистрированных преступлений, - объясняет в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отдела уголовного розыска Управления МВД России по Перми подполковник полиции Кирилл Садилов. - Мошенники используют как уже известные способы, так и придумывают новые.

Ряды потерпевших пополняют уже не наивные бабушки-пенсионерки, а обычные пермяки, которым интернет-мошенники предложили хорошо подзаработать, вложив свои деньги во что-нибудь прибыльное. Всех таких потерпевших объединяет одно: у них на счетах есть средства, а еще имеется хорошая кредитная история, позволяющая взять кредит в режиме онлайн.

Главная цель новых мошеннических схем - получить доступ к программному содержимому телефона жертвы. Под предлогом установки антивируса или приложения по торговле брокерскими акциями, мошенники отправляют ссылку, которая устанавливает на телефон вредоносную программу, позволяющую получить удаленный доступ к вашему устройству. После этого вы мошенникам уже не нужны, программа сама зайдет в приложение банка, оформит кредит и переведет ваши средства на чужой счет.

Способ защиты от таких действий элементарен: нужно пользоваться лишь официальными приложениями банков и брокерских организаций. Приложения нужно устанавливать из доверенных источников и не переходить по незнакомым ссылкам. А список аккредитованных брокеров или брокерских компаний всегда можно проверить в специальном реестре на сайте Центробанка.

Главная ошибка - спешка

70 процентов всех мошенничеств по-прежнему совершаются по схеме «ваш сын, внук, муж попал в ДТП». Потерпевшими чаще становятся пожилые люди.

Своих потенциальных жертв мошенники ищут не качеством, а количеством. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сценарий «развода» следующий: сначала в трубке слышится шипение, а когда человек сам спрашивает - мол, это ты, внучок? - мошенники рассказывают об аварии и предлагают за энную сумму «замять» дело. Во время разговора они держат человека в постоянном напряжении и убеждают отдать деньги. Финал всегда один: через несколько часов после ухода курьера потерпевшие связываются с родственниками и идут писать заявление в полицию.

Еще один предлог - звонок о том, что от вашего имени оформлена доверенность и сейчас злоумышленники пытаются получить кредит. Делается все, чтобы убедить человека самостоятельно получить кредит и перевести его на «безопасный счет».

Главная ошибка потерпевших - это спешка. Мошенники не дают людям закончить разговор и уговаривают их принять решение здесь и сейчас. А ведь если не спешить, взять передышку и проанализировать услышанное холодной головой, то намерения звонящего станут понятны.

Еще одна стандартная ситуация: «с вашим банковским счетом что-то происходит». Для пущей убедительности мошенники могут предложить человеку посмотреть «данные прокурора такого-то района» в интернете. И даже телефон звонящего может совпадать с тем, что указан на сайте.

Понять, что звонит мошенник, можно сразу, как речь зайдет о доступе к банковским картам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Технически существует возможность подмены номера, - говорят в полиции. - Проверить это можно, совершив обратный звонок. Наберите номер, который высветился у вас на экране, и на преступника вы точно не попадете. Умошенников появилась еще одна уловка - уход в мессенджеры, ведь сотовые операторы обязаны блокировать звонки с подменных номеров.

Если вам позвонили в «Вайбере» и представились службой безопасности банка, знайте, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить с мессенджеров. Эти приложения не используются в государственной или финансовой переписке.

Следующее слабое место, по которому бьют мошенники, - это вера в добро и справедливость. Мошенники убеждают потерпевшего помочь им в поимке настоящего преступника. Объясняют, что ловить его нужно «на живца», но для этого требуется заложить квартиру, взять кредит, сменить номер телефона, уехать в другой город и ни с кем из родственников не общаться.

- Удельный вес раскрываемости этих преступлений невелик, - объясняет прокурор Перми, старший советник юстиции Егор Шмырин. - Сложность в том, что звонящие в большинстве случаев находятся за пределами Российской Федерации.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Как не попасть на удочку

- Если вы стали жертвой телефонных мошенников, важно мгновенно обратиться в правоохранительные органы. Случается, что после взаимодействия с банками полицейским удается заморозить деньги на том счете, на который они были переведены.

- Понять, что вам звонит мошенник, можно сразу, как речь зайдет о доступе к банковским картам.

- В приложениях банков и на горячих линиях указано, как банк будет контактировать с вами. Если звонят со сторонних номеров, это первое, что должно насторожить человека. Лучше эти разговоры не начинать.

- Представитель банка или сотрудник полиции в телефонном разговоре никогда не будет выпытывать у вкладчика сведения о реквизитах банковской карты, количестве средств на счете, спрашивать три цифры с обратной стороны и другую информацию.

- Если звонящий говорит о преступлениях, совершенных кем-то из родственников, необходимо перезвонить этим самым родственникам и спросить их, правда ли это.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один новый способ обманывать россиян - это изготовление магнитных ключей по объявлениям, которые расклеивают на дверях подъездов. Чтобы было больше доверия, мошенники пишут от имени управляющей компании.

Услуги по изготовлению ключей готовы оказать более десятка мошеннических сайтов, но если перейти по указанной ссылке или отсканировать QR-код, то окажешься на ресурсе преступников. Психологические приемы заставляют человека быстрей принять решение, ведь скоро на двери будет проведена замена кодового замка.

Какова суть мошенничества? На сайте нужно ввести свои данные. Новый ключ стоит 300 рублей, а оплатить их можно банковской картой. В момент оплаты этой суммы человек может потерять личные сведения от счета.

В полиции советуют, прежде чем что-то заказывать и оплачивать, нужно позвонить в управляющую компанию и проверить актуальность информации.

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