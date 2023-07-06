За неделю на реках Пермского края утонули пять человек

Спасатели говорят, что вода ошибок не прощает. Фото: Анна Маркова

После прохладного июня в Пермь пришла настоящая летняя жара. Столбик термометра днем поднимается до + 30 градусов, и такая погода точно простоит в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков, пик жары ожидается на следующей неделе: 10 и 11 июля температура будет до +30…32 градусов, и лишь потом начнется незначительное похолодание, и могут пойти дожди.

Спасаясь от зноя, пермяки устремились к воде, и сразу же начали происходить несчастные случаи. По информации от регионального Министерства территориальной безопасности, с начала лета на водоемах Прикамья произошло уже 12 ЧП: утонули девять человек, в том числе два ребенка. И только за последнюю неделю вода унесла жизни пяти человек: трех мужчин 30, 34 и 47 лет и двух мальчиков.

Страшная трагедия с двумя утонувшими детьми случилась 5 июля на реке Мулянка в Пермском районе. Мальчикам было всего 9 и 10 лет. Они катались на велосипедах и решили освежиться в реке. Не убедившись в глубине и не имея навыков плавания, мальчики зашли в воду без присмотра взрослых и утонули. Их тела уже нашли, сейчас следователи проводят проверку.

Помогли только реаниматологи

Но произошло и еще несколько случаев, когда тонущих удалось спасти. 4 июля почти одновременно спасали детей на реке Кама и на Мотовилихинском пруду.

В Мотовилихе 7-летний мальчик оказался в воде без присмотра взрослых. Ребенка в бессознательном состоянии заметила и вынесла из воды купавшаяся рядом женщина.

- На пруду было очень много людей, и вдруг мы услышали крик «Помогите!», - рассказала «КП» пермячка Анна, она отдыхала у воды вместе с сыном и подругой. – Судя по всему, ребенок провалился в водяную яму и захлебнулся. Быстро прибежали спасатели: девушка и два парня-матроса. Они положили посиневшего мальчика на траву и начали откачивать. Вскоре приехала «скорая помощь», а потом и реанимация, и захлебнувшегося ребенка удалось привести в чувство.

На пляже отдыхала медсестра

Буквально через полчаса, купаясь в Каме, чуть не утонула девочка-подросток. Заметили ее и вытащили из воды несколько неравнодушных мужчин, а вернула к жизни – медсестра Екатерина Пономарева, которая по счастливой случайности оказалась в нужное время в нужном месте.

- Мы с подругой отдыхали чуть дальше от официального места для купания метра на три, - рассказала «Комсомольской правде» 23-летняя медсестра. - Рядом с нами находились две девочки лет 14-15. Они были одни, без взрослых и как потом выяснилось, родители даже не знали, что они ушли на пляж. Позагорав какое-то время, подружки ушли купаться, а вскоре начали кричать и просить о помощи.

На помощь им кинулись трое мужчин. Одной девочке помогли добраться до берега уставшей, но целой и невредимой, зато другая, пробыв под водой минуты две, была без сознания, ее вынесли из Камы на руках, она была уже синего цвета. Медсестра Екатерина Пономарева, не дожидаясь спасателей, начала оказывать ребенку первую помощь.

Спасла жизнь человека Екатерина впервые. Она не скрывает, что в тот момент ей было страшно, но необходимые навыки имелись, и медик попыталась максимально собраться, чтобы все сделать правильно.

- У нее вода была в легких, - объяснила Екатерина. – Минуты через две она задышала. Кто-то вызвал «скорую», врачи приехали через 20-25 минут.

Сейчас со спасенной девочкой все в порядке.

- Мы с подругой пришли на пляж, чтобы искупаться в жаркую погоду, - рассказала «КП» девочка-подросток. - Зашли в воду на небольшую глубину, а когда решили нырнуть чуть дальше, вода резко поднялась, и нас понесло течение. Мы не смогли выбраться, и в какой-то момент начало казаться, что это уже все, последние вздохи.Я кричала настолько громко, насколько позволяли голос и состояние.Когда я пришла в себя, девушка рядом дала мне воды, чтоб успокоиться. Я позвонила маме и все рассказала, а потом мной стали заниматься врачи и сотрудники полиции.

ВАЖНО

Алексей Дударев, Председатель Высшего Совета Российского союза спасателей

- Основной постулат отдыха у воды: не оставлять детей без присмотра взрослых. Судя по статистике, чаще всего, дети тонут в пяти метрах от родителей. Никто из них не кричит и не зовет на помощь. Еще одно правило – нельзя пить спиртное. Вода – это стихия, и ошибок она не прощает. Даже если вы хороший пловец, алкоголь серьезно влияет на самочувствие и возможность человека адекватно реагировать. Еще одна из причин, почему люди начинают тонуть, это когда разгоряченный на солнце человек заходит в воду, и начинается спазмирование сосудов. Отсюда те самые судороги, отсюда отказываются работать ноги, сбивается сердечный ритм или спазмируется дыхание. В этот момент человек может запаниковать и вдохнуть в себя воду, и этого может быть достаточно, чтобы вас не успели спасти. Также нельзя идти купаться, предварительно не исследовав дно. В воде могут бить холодные ключи. Еще важно не переоценивать свои силы и позвать на помощь профессионалов, если, к примеру, приходится спасать тонущего человека. Важно уметь и правильно это делать, ведь тонущий человек вполне может утащить на дно своего спасателя.

КСТАТИ

В Министерстве территориальной безопасности напомнили правила безопасного поведения на водоемах, от строгого соблюдения которых зависят жизнь и здоровье Вас и Ваших близких:

1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!

2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!

3. Не заплывайте за буйки!

4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!

5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!

6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.

7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром родителей, а подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных местах.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112» - вызов с мобильного бесплатный.

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