За неделю на реках Пермского края утонули пять человек. Фото: Министерство территориальной безопасности

С наступлением жаркой погоды в Пермском крае люди идут к воде. Одни купаться, другие порыбачить, некоторые просто отдохнуть на берегу водоема. Однако следует помнить, что отдых на воде может обернуться трагедией. Чтобы ее не произошло, в краевом Министерстве территориальной безопасности напомнили о правилах безопасного поведения, которые очень просты, но именно от их строго соблюдения зависят жизни людей.

1. Купаться следует только на оборудованных пляжах;

2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли;

3. Не заплывайте за буйки;

4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии;

5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы;

6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.

К сожалению, не все соблюдают эти правила и всего за пять дней на реках Пермского края утонули 5 человек, среди которых двое детей. Так, 2 июля в Кировском районе из Камы достали тело 30-летнего мужчины. На следующий день, 3 июля, в селе Рождественск в Карагайском районе на реке Обва утонул 47-летний мужчина. 4 июля в Нытвенском районе подняли тело 34-летнего мужчины. Вчера, 5 июля, в Пермском районе утонули два мальчика - 9 и 10 лет.

- Предварительно установлено, что 5 июля 2023 в дневное время в отсутствие и без присмотра взрослых двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянка вблизи деревни Крохово, где в не предназначенном для купания месте зашли в реку. Не убедившись в глубине и не имея навыков плавания, несовершеннолетние утонули. В ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий тела погибших были извлечены из воды. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.- сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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