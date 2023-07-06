Над Чусовым прогремит салют

Фото: Виталий Суслов
С 7 по 9 июля в Чусовом пройдут праздничные мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею города. Хотя основан Чусовой был на 55 лет раньше. В 1878 году после завершения строительства горнозаводской железной дороги была создана станция «Чусовая». А в 1879 году князь Сергей Голицын решил построить возле станции Чусовской металлургический завод, ставший впоследствии градообразующим предприятием. Рабочий поселок завода и стал родоначальником нынешнего окружного центра: 20 июня 1933 года решением Президиума ЦИК СССР поселок городского типа Чусовой получил статус города.
Как в Чусовом отметят юбилей
События будут проходить в течение трех дней.
7 июля
16.00 – в концертном зале Культурно- делового центра (ул. Ленина,45) состоится торжественное собрание «Планета Чусовой – Земля легенд». На нем пройдет церемония вручения звания «Почетный гражданин Чусовского городского округа Пермского края» и церемония награждения Почетным знаком отличия «Чусовские Атланты».
Вход по приглашениям.
8 июля
12.00 – во всех школах города начнутся события проекта «Одноклассники. Время собирать своих». Состоятся встречи одноклассников всех годов выпуска городских школ.
Затем состоится массовая праздничная программа в парке культуры и отдыха «Ермак».
14.00 – праздничный концерт на воде «ВО!ДА!»: дневное дымовое флайборд шоу от международной компании «Гидроцирк», музыкальный проект «Реальные дудки» (Пермь).
18.00 - проект «Классика города», совместный концерт Пермского губернского оркестра с солистами Чусового, художественный руководитель Евгений Тверетинов.
19.00 - поздравления от гостей города, вручение благодарностей за заслуги перед Чусовым.
19.30 - концерт Анны Плетневой, группы «ВИНТАЖ».
20.30 - концерт московского музыкального дуэта «GALIBRI&MAVIK» (хиты «Федерико Феллини», «Чак Норрис», «Прощай, Алешка», «Карнавал»).
21.20 – шоу-дискотека, ведущий Стас Торопов (Пермь).
23.30 - большой юбилейный салют.
9 июля
Городская площадь, ТАЦ «Сатурн» (ул. Мира,17)
12.00 - праздник ЧУДЕСТВА: концертная программа коллективов города Чусового, шоу-программа от Театра «Illusion» Владимира Данилина, шоу Лунеговых «Поп сквиш шоу».
Будут работать интерактивные площадки, ростовые фигуры, фонтан.