От Ермака и князя Голицына до профессора Преображенского: 8 интересных фактов о Чусовском округе

Картин художника Петра Верещагина "Станция Чусовая"

В эти выходные город Чусовой отмечает свое 90-летие. В 1933 году бывший рабочий поселок получил статус города. Накануне юбилея вспомним интересные факты из истории округа.

1.В 1878 году был открыт первый участок Уральской горнозаводской железной дороги - от Перми до станции Чусовая, которая, кстати, была запечатлена на картине художника Петра Верещагина. А на следующий год возле станции началось строительство металлургического завода, одного из самых современных на то время. Решение это принял князь Сергей Голицын совместно с французскими предпринимателями. Чусовской металлургический завод стал градообразующим предприятием для поселка, а впоследствии и города Чусового. Сейчас ЧМЗ, который специализируется на производстве рессор для многих типов машин, входит в состав Объединенной металлургической компании.

2. В 1929 году в Чусовском районе, возле Верхнечусовских Городков, геологи под руководством профессора Преображенского, бурившие недра в поисках калийных солей, обнаружили признаки нефти. Так было открыто первое на Урале нефтяное месторождение. Скважина, из которой добыли первую нефть, получила название «Бабушка пермской нефти».

3. С Чусовым связано становление писателя Виктора Астафьева. В этом городе он жил с 1945 по 1962 годы. Здесь, работая вахтером в колбасном цехе, Виктор Астафьев за одну ночь написал свой первый рассказ «Гражданский человек». Потом он работал в редакции «Чусовского рабочего».

4. Возле Чусового, у подножия горы Арининой, в 1954 году была открыта спортивная школа «Огонек». В числе ее воспитанников олимпийские призеры по фристайлу Сергей Шуплецов и Александр Смышляев, а также по санному спорту - Альберт Демченко и Татьяна Иванова. В 2015 году СДЮСШОР «Огонек» было присвоено имя ее основателя - Леонарда Постникова.

5. В 1981 году Леонард Постников основал Парк истории реки Чусовой, в котором находится музей Ермака. Согласно историческим летописям, казачья дружина Ермака, покорившая в XVI веке Сибирь, отправилась в свой легендарный поход из Нижне-Чусовских городков, что в 50 километрах от Чусового. Ныне это место затоплено.

6. В 2017 году была создана территория опережающего социально-экономического развития «Чусовой». Главным резидентом стал тепличный комплекс «Пермский»¸который ежегодно производит 22,5 тысячи тонн овощей и поставляет их не только в магазины Прикамья, но и соседних регионов. После открытия тепличного комплекса в Чусовом появилось 574 новых рабочих места.

7. В 50 километрах от Чусового находится популярный горнолыжный комплекс «Такман», где 16 трасс различных уровней сложности, есть трассы для фрирайда. А еще здесь можно покататься на «ватрушках» по одной из крупнейших в России трасс сноутюбинга или на снегоходах.

8. Окрестности Чусового не раз становились местами съемок художественных фильмов. В 1937 году в верховьях реки Чусовой велись съемки комедии «Волга-Волга». В 1964 году в Чусовом снималась картина по повести Гайдара «Дальние страны». В 1983 году на Чусовой кинематографисты отсняли часть эпизодов саги «Демидовы».