В Пермском крае спасатели вернули к жизни утонувшую 3-летнюю девочку

Девочка уже не дышала
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В среду, 5 июля, на одном из мест отдыха у воды на реке Сылве в Кунгурском районе едва не произошла трагедия. Около 15.00 двое спасателей, дежуривших на пляже, услышали крик о помощи. Обернувшись на звуки, спасатели увидели женщину на берегу, которая звала на помощь и пыталась реанимировать свою трехлетнюю дочь.
- Один из спасателей побежал к месту, второй - за аптечкой, - рассказывает «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией. - Женщина пыталась самостоятельно спасти нахлебавшуюся воды дочь ударами кулаком в грудь. Девочка уже не дышала. Спасатель попросил женщину отойти в сторону и приступил к сердечно-легочной реанимации. Вскоре к месту прибежал его напарник, вызвал скорую и вместе они откачали девочку.
Приехавшие медики отвезли девочку в больницу, ей сделали рентген и, к счастью, никаких внутренних повреждений и жидкости в легких не обнаружили. Мама отказалась от госпитализации и забрала девочку домой.
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