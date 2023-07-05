Очевидцы рассказали, как в Перми на Мотовилихинском пруду спасали семилетнего мальчика

На Мотовилихинском пруду в Перми захлебнулся мальчик, его удалось спасти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пришедшая в Пермь жара чуть не стала причиной трагических ЧП на воде. 4 июля почти одновременно детей спасали на реке Каме и на Мотовилихинском пруду. Историю спасения возле городского пляжа можно прочитать здесь.

А о ЧП на Мотовилихинском пруду сразу же после случившегося сообщили в мэрии: «Сотрудники Пермской городской службы спасения предотвратили несчастный случай. 7-летний мальчик оказался в воде без присмотра взрослых и начал тонуть. Захлебнувшегося ребенка подхватила находящаяся рядом женщина и вытащила из воды, а матросы-спасатели провели реанимационные мероприятия. Ребенок пришел в себя, ему была вызвана «скорая помощь». Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает».

- Все произошло в начале пятого, - поделилась с «Комсомольской правдой» пермячка Анна, она отдыхала на берегу Мотовилихинского пруда вместе с сыном и подругой. – Мы приехали сюда около четырех часов, в это время на берегу было очень много людей. Пристроиться поближе к воде нам удалось с трудом. И только мы легли, как рядом услышали крик «Помогите!»

Это кричала женщина, которая выходила из воды, неся на руках захлебнувшегося мальчика. Очевидцы говорят, что ребенок пошел купаться один, провалился в водяную яму и захлебнулся. Ребенка в воде в бессознательном состоянии увидела купающаяся рядом женщина, она схватила мальчишку на руки и понесла на берег.

- Эта женщина шлепала захлебнувшегося мальчика по спине и кричала «помогите», - продолжает Анна. – Тут же прибежали спасатели: девушка и два парня-матроса. Они положили посиневшего ребенка на траву и начали откачивать. Вскоре – минут через пять – семь - на Мотовилихинский пруд приехала «скорая помощь», но врачам понадобилась помощь, и они вызвали еще и реанимацию. И только тогда захлебнувшегося ребенка удалось привести в чувство. Врачи сказали, еще бы немного, и могло случиться непоправимое.

Кадры с места ЧП: на траве лежит ребенок, вокруг него - врачи. Фото: группа ВК Плохие новости Пермь 18+

После ЧП спасатели еще раз напомнили, что отпускать несовершеннолетних детей одних к водоемам нельзя. Родителям во время отдыха у воды нужно постоянно следить за своими детьми, не выпуская их из поля зрения.

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