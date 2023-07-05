После катания на квадроцикле 30-летняя жительница Прикамья оказалась в реанимации

Фото предоставлено источником "Комсомолки"

Во вторник, 4 июля, супружеская пара каталась на квадроцикле в Кунгурском районе. За рулем был мужчина. По словам очевидцев, в 21.25, когда пара ехала по улице Нижней в селе Моховое, квадроцикл опрокинулся. Женщина получила серьезные травмы. Прибывшие на место ЧП спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам скорой.

Однако, по информации источника «Комсомолки», никакого опрокидывания не было.

- Мужчина резко повернул, и его супруга вылетела с квадроцикла. Вместо того, чтобы оказать женщине помощь, супруг поехал прятать квадроцикл. А когда вернулся на место и увидел около женщины медиков и спасателей, сказал, что его жена упала с велосипеда. На вопрос: А где же велосипед? Мужчина ничего ответить не смог.

Женщина получила перелом основания черепа, она в сознании, но находится в реанимации, в Кунгурской городской больницы.

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