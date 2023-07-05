Главный тренер «Амкара» Иван Черенчиков: Мы не торопимся, тщательно выбираем качественных игроков

Фото: Ирина Аверкина

С 16 июля «Амкар Пермь» откроет новый футбольный сезон. Сезон 2023/24 пермский клуб начнет в серебряной группе дивизиона «А» Второй лиги. Напомним, Вторая лига разделилась на дивизионы «А» и «Б», а дивизион «А» — на «золотую» и «серебряную» группу. Команды, занявшие осенью первые четыре места в «серебре», сыграют весной в «золоте» за путевки в Первую лигу.

Накануне открытия сезона главный тренер «Амкара» Иван Черенчиков рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) о планах на предстоящий сезон.

- Как вы оцениваете предсезонную подготовку? Кого приобрели, кого потеряли в межсезонье?

- Очень много футболистов мы просмотрели по видео, тех, кто понравился, пригласили на просмотр в команду, поглядели их в деле – на тренировках, на предсезонных матчах. С некоторыми заключили контракты. Сейчас работа продолжается. Мы не торопимся, выбираем тщательно, потому что хочется брать наиболее качественных футболистов.

Из предыдущего состава в команде осталось 8 футболистов – меньше половины. Но я рад, что они остались. Во Второй лиге – это норма, когда остается 5-6 человек, а остальные меняются.

- Каковы планы на сезон в тактике, стратегии?

- Будем поддерживать баланс между атакующими и оборонительными тактиками. Но секреты раскрывать не буду.

- Насколько серьезными были предсезонные матчи?

- Много новеньких футболистов, взаимосвязи пока только налаживаются. Так что смотрели на них. Соперники у нас были хорошие. Две игры сыграли с «КамАЗом» из Набережных челнов – командой уровня первой лиги. А также встречались с «Зенитом» из Ижевска, который ставит себе задачу выйти из группы «Б» в «серебро». Считаю, что неплохо провели эти матчи.

- Отдохнуть-то успели? А то, говорят, на сборах по три-четыре тренировки в день было.

- Сборы – дело такое, всегда приходится пахать. Отдыхали не так много, как хотелось бы футболистам. Перерыв был небольшой, у кого-то неделя, у кого-то десять дней.

- Когда смотрите на новых молодых футболистов, самому не хочется выскочить на поле? Не жалеете, что пришлось сменить амплуа?

- Никакой жалости нет. Рано или поздно все равно пришлось бы закончить с футболом. Переход получился плавным. Если бы пришлось уйти в 24-25 лет, было бы грустно. А в 33 – нормально. Считаю, что футбольная карьера удалась.

А выскакивать на поле иногда на тренировках приходится, когда футболистов не достает, и нужно эту брешь заполнять.

- А долго этот процесс длился, чтобы перестать думать как футболист и начать думать, как тренер?

- Пожалуй, сразу, как стал тренером, переключился.

- Не опустеют ли трибуны в связи с установкой на стадионе видеокамер, распознающих лица?

- Думаю, что нет. Давным-давно на трибунах нет хулиганов, никто не дерется, не портит трибуны. И сейчас на футбол ходят люди, которым нечего скрывать.

- В преддверии сезона у клуба запланированы какие-то проекты?

- 9 июля набережной, в спортивной ее части, пройдет большой футбольный фестиваль — «Амкар Фест». В нем примут участие и игроки, некоторые даже с семьями хотят прийти, посмотреть. Пройдут состязания по футбольному теннису, «веселые старты», футбол на батутах, семейный футбол 3х3 и фиджитал-футбол. Начало в 12 часов. Продлится до 20 часов. Зарегистрироваться на участие можно на сайте клуба.

СПРАВКА «КП»

Иван Черенчиков стал главным тренером «Амкара» в апреле текущего года. Он отыграл за «Амкар» 15 лет - с 2002 по 2017 год, сыграв более 250 матчей в Российской Премьер-лиге. С июня 2021 года входил в штаб ФК «Амкар Пермь», с ноября 2021-го — в тренерский штаб «Амкара-2», а в январе 2023 года возглавил молодежку «Амкара».