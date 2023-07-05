В пермском автобусе школьники бегали по салону от мужчины с ножом

ЧП произошло днем 2 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Читательница «Комсомольской правды» рассказала о ЧП в пермском автобусе №55, которое произошло 2 июля. По ее словам, около 15.00 в салоне стали раздаваться крики и часть пассажиров - около пяти подростков и женщина - начали перебегать из конца автобуса в начало.

- Женщина крикнула: «Выкиньте кто-нибудь его из автобуса», - вспоминает читательница. - Я посмотрела в конец салона и увидела пьяного мужчину. Он шатался и кричал: «Иди сюда, сейчас разберемся!». Толком было непонятно, к кому он обращался, но, судя по испуганному виду школьников, к кому-то из них. На пути дебошира встал мужчина. Он широко расправил руки, не давая тому пройти и грудью оттеснял к двери. Автобус остановился на улице Леонова, и дебошир вышел. Я взглянула на него в окно и увидела в руках нож, о чем громко крикнула на весь автобус. В ответ на мой крик женщина, которая убежала от буйного мужчины, заявила, что именно поэтому в салоне и случилась паника.

В департаменте транспорта корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что информация о конфликте в салоне автобуса к ним не поступала.

- Сбоев в движении маршрута №55 из-за конфликтной ситуации также не зафиксировано. В случае совершения противоправных действий, любой пассажир может обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. По запросу правоохранительных органов также может быть предоставлена запись с камер наблюдения в салоне транспортного средства, - прокомментировали в Дептрансе.

- Зачем у нас в автобусах тогда камеры стоят?! Нужно поднять записи и привлечь к ответственности этого негодяя, - говорит читательница.

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