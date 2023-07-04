«Закидала мой огород камнями!»: Дмитрий Махонин устроил шутливый батл с Федункив и Малаховым

Дмитрий Николаевич вручал награду победителю в номинации «Детский центр года». Фото: Андрей Чунтомов, 59.ru

3 июля в Перми вручали «Народную премию» городского портала 59.ru. Церемония проходила в Театре - Театре, в зале собрались номинанты, представители бизнеса, власти, социальной сферы, руководители предприятий и общественных организаций.

Вели программу шоумен Андрей Малахов и актриса Марина Федункив, хэдлайнером мероприятия стала группа Pizza.

Вместе с приглашенными знаменитостями ведущие вручали награды тем пермским компаниям, за которые проголосовало наибольшее количество пользователей интернета. Среди номинантов были пермские бары, рестораны, супермаркеты, клиники и салоны красоты.

В зале присутствовали и первые лица региона. В номинации «Детский центр года» вручить награду победителю ведущие попросили губернатора Дмитрия Махонина.

- Сейчас на сцену поднимется гость, у которого на плечах большая ноша, встречайте, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - представила Марина Федункив.

- Марина, обниматься то будем? - начал шутить Дмитрий Николаевич.

- Да! – и актриса подошла к Дмитрию Махонину и обняла его.

- А то за полвечера ты закидала мой огород камнями. А про мэра так вообще жестяк, - улыбнулся губернатор.

- Не знаю, у меня самолет скоро, - мечтательно произнесла Марина Федункив.

- Вопрос про трапы отменили, - парировал Дмитрий Николаевич.

- Это кстати, первое, что мы спросили. А где они? – уточнил Андрей Малахов.

- Есть ответ. В процессе, - ответил губернатор.

- Мы ждем! – улыбнулся Андрей Малахов.

- Много чего мы ждем, - рассмеялась ведущая.

- Было 200-летие, сейчас 300-летие и будет 400-летие, да, Марина? Ты же еще свеженькая у нас? – спросил ее Дмитрий Махонин.

- Я ждала продолжения, Марина, вам 51, а 52 может не быть.

- Пряников надо больше есть, - подсказал губернатор.

- Ох, не в пряниках дело! – вздохнула Марина.

- Вы многодетный отец, скажите, чего вам не хватает, чтобы управляться с детьми? – поменял тему Андрей Малахов.

- Двух вещей: машины времени и перпетум мобиле, - ответил Дмитрий Махонин.

- А когда вырастите, кем хотите стать? – улыбнулась Марина.

- Актером театра и кино, - засмеялся губернатор.

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