Подозрение на синдром Маршалла: в Пермском крае двухлетнему малышу врачи год не могут поставить диагноз

Полтора года врачи борются с неизвестной болезнью мальчика. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Двухлетний Мирон Зинь из Добрянки родился здоровеньким ребенком. Причин для тревоги за здоровье будущего малыша не было. Беременность у мамы мальчика протекала хорошо.

Но когда Мирону исполнилось шесть месяцев, у него беспричинно поднялась температура до 39 градусов, и начались судороги. Мама побежала с ребенком на руках, который уже был без сознания, в больницу. Их сразу госпитализировали, они провели там две недели, но врачи так и не смогли выявить причину болезненного состояния ребенка и поставить точный диагноз.

К сожалению, после выписки эпилептические приступы у Мирона стали повторяться каждый месяц и длились по пять дней. Каждый раз, когда такое происходило, мальчик с мамой ложился в больницу. Врачи кололи ему антибиотики и говорили, что это ОРВИ, хотя из всех признаков заболевания были только температура и судороги. Целый год ребенок жил в таком состоянии и врачи не могли понять, в чем дело.

Чтобы разобраться с неизвестным заболеванием, ребенка госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу в Перми. Но после проведенного обследования медики поставить диагноз тоже не смогли и сказали, что нужно наблюдаться дальше.

Непонятная болезнь сказывается на развитии маленького Мирона: после первых приступов врачи порекомендовали родителям изолировать мальчика от других детей, чтобы он реже болел. Сейчас он не ходит в детский сад и проводит все свое время дома со старшими братьями и сестрами.

- Когда у сына начинаются припадки и судороги, он ложится в постель и ничего не хочет, - говорит мама. - Когда Мирон не болеет, он становится контактным, веселым ребенком, много играет, а утром, когда просыпается, сразу просится гулять. Пока из-за того, что у него мало общения со сверстниками, он плохо разговаривает.

- Не так давно мама сходила с Мироном на прием к платному иммунологу, - рассказали в благотворительном фонда «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Врач порекомендовал сделать МРТ, сдать анализы. Так выяснилось, что у Мирона есть признаки внутричерепного давления.

Теперь каждые три месяца мальчик с мамой ездит из Добрянки к неврологу и другим врачам на осмотры. На очередном приеме врачи заподозрили, что у мальчика синдром Маршалла, но чтобы подтвердить это, нужен генетический анализ, который стоит 41600 рублей.

Многодетные родители не могут выделить из семейного бюджета эту весомую сумму, они надеются на помощь неравнодушных пермяков. Помочь оплатить родителям Мирона полное секвенирование экзома можно здесь.

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