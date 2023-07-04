Женский ансамбль разбился в ДТП в Пермском крае

Видео: скриншот Вестник Чернушки/ВКонтакте

Появились подробности ДТП с Куединским женским ансамблем, который попал в аварию по дороге домой с празднования Сабантуя в Октябрьском. ДТП, напомним, произошло в субботу, 1 июля, в 17.25 на 29 километре автодороги «Чернушка-Тюш». В ГУ МВД по Пермскому краю, отметив, что информация оперативная, сообщали, что 49-летний водитель «Форд Транзит», где находился творческий коллектив, совершал обгон и выехал на «встречку», где врезался в экскаватор.

- В результате ДТП микроавтобус «Форд Транзин» съехал в кювет, опрокидывания автобуса не произошло», – рассказали в полиции. В момент ДТП в автобусе находились 14 пассажиров. Десять из них отказались от осмотра и медицинской помощи. Четверо с различными травмами госпитализированы в Чернушинскую больницу.

В социальных сетях опубликовали видео последствий столкновения. В комментариях к записи водители говорят, что на данном участке неисправно работает светофор.

«Там светофор неправильно работает, стоял со стороны Тюя, мне горел красный, когда загорелся зелёный, я поехал, а мне на встречу ехала такси, водитель сказал, что ему тоже зеленый загорелся», «Такая же ситуация с двумя фурами! Мало того, что назад пришлось прилично пятить, так ещё и обвинили, что совести нет! Хотя на регистраторе все было, но спорить не стала - дело в светофоре!», - писали автовладельцы.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что в аварии пострадали 6 человек - 5 взрослых и 1 ребенок.

- Ребенок уже был выписан на амбулаторное лечение. Среди взрослых 1 пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 1 пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Другие 3 пациента также продолжают лечение в больнице, находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в региональном Минздраве.

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