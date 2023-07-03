Чайки продолжают разносить птичий грипп по Приволжью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали о том, что Приволжский федеральный округ оказался одним из самых тревожных по вспышкам птичьего гриппа. Всего их зафиксировали в 55 территориях страны. На конец июня их было 10 в Кировской области, 4 в Удмуртии, 3 в Марий Эл и один случай в Нижегородской области.

Теперь еще один очаг обнаружили в столице ПФО, а также в Пермском крае.

В Россельхознадзоре объяснили, что птичий грипп распространяют чайки, и поручили регионам выявить свалки, куда слетаются птицы.

Мертвых птиц нашли на острове Оки

Мертвых чаек на северо-западе Нижегородской области заметили еще в мае – на берегу Добровского пруда в Шарангском районе. К ситуации отнеслись серьезно: тушки птиц собрали и сожгли, территорию вокруг находки опрыскали дезинфекторы. На всякий случай у жителей села Роженцево и деревень Куклино, Поздеево, Королево, Посташ, Свинцово, Большое Доброво, Торопово, Малое Зверево, Москвино и Фоминское изъяли и уничтожили всех кур и уток, пообещав выплатить компенсацию. А нижегородские депутаты приняли поправки в региональный закон, разрешив охотиться на чаек.

Тем не менее, на днях в области обнаружили еще один очаг заболевания. На одном из островов на реке Ока вблизи поселка Юрьевец в Дзержинском районе также нашли погибших чаек. Лабораторный анализ, который сделали в региональном управлении Россельхознадзора, показал: они были заражены птичьим гриппом.

Владельцам кур и уток в близлежащих деревнях предложили не выпускать домашнюю птицу на улицу, чтобы избежать контактов с чайками.

На севере Прикамья объявили карантин

В Соликамске, который находится на севере Прикамья, есть зона отдыха «Соляная верста». Горожане любят там покормить чаек на берегу пруда. Недавно они обнаружили мертвую птицу и сообщили об этом в краевое управление Россельхознадзора.

В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края сообщили, что ветеринарный диагностический центр после анализов подтвердил - у погибшей чайки был птичий грипп.

После этого губернатор Дмитрий Махонин издал указ о введении карантина на территории вокруг опасной находки. В эту зону кроме Соликамска также попадает город шахтеров-калийщиков Березники.

В этих городах запретили ввозить и вывозить птичье мясо и яйца, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки.