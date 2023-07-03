Июль в Приволжье начался с ливней и наводнений

Во время "Балета на закате" на горе Крестовой пошел проливной дождь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое не часто бывает: в Приволжье почти два месяца стояла засушливая погода. Причем, сначала – аномально жаркая, а под конец – небывало холодная. И на многих территориях не было ни капельки дождей!

И вот стихия словно решила наверстать упущенное.

Сцена на горе стала походить на бассейн

Подводя итоги июня, пермский метеоролог, доктор географических наук Андрей Шихов перечислял «сухие» и «холодные» антирекорды. Например, по его словам, 140 лет не было такой засухи, как нынче на северо-западе края! И при этом в середине июня в Прикамье были заморозки до -1,5 градуса!

И вот в начале июля на Пермский край опустилась 30-градусная жара. А также пошли проливные дожди.

Сцена на горе Крестовой из-за дождя стала превращаться в бассейн. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из ливней скомкал запланированный балет под открытым небом. На гору Крестовую вблизи Губахи приехали 8 тысяч зрителей чтобы в окружении горных пейзажей посмотреть «Балет на закате». Артисты и оркестр Пермского оперного театра балета должны были представить фрагменты из балетов «Анюта» и «Гаянэ».

Красочные сценки из балета по мотивам рассказа Чехова «Анна на шее» им все-таки удалось показать зачарованным зрителям. А вот до знаменитого танца с саблями на музыку композитора Хачатуряна дело так и не дошло. Небеса словно разверзлись, и шквалистые порывы ветра стали швырять на устроенную на горе сцену потоки воды. Она словно превратилась в бассейн.

Промокшим до нитки балеринам, музыкантам и зрителям негде было укрыться от ливня: ветер расшатал конструкцию навеса, и организаторы предупредили, что стоять под ним небезопасно.

Улицы превратились в каналы

Ливни прошли по многим регионам Приволжья. Саратов в начале июля также накрыл сильный дождь со шквалистым ветром, а с неба сыпался град размером с вишню. Под воду ушла проезжая часть на улице Антонова и проспекте 50 лет Октября - автомобили практически «плыли» по дороге, вода почти доходила до капотов.

Улицы Дзержинска стали напоминать каналы. Фото: телеграм-канал «Нижний 24»

А один из городов Нижегородской области – Дзержинск – дожди и вовсе превратили в настоящую Венецию. На одной из улиц там образовался целый канал, по которому вполне могли бы плавать гондольеры. В городе прекратилось троллейбусное движение. В горадминистрации приняли решение выводить на улицы передвижные насосы и откачивать воду, если дождь не прекратиться. Но ливень оказался недолгим.

- Дожди в начале июля были хоть и сильными, но кратковременными, и образовавшийся за два засушливых месяца большой дефицит осадков им пока восполнить не удалось, - говорит метеоролог Андрей Шихов. – Возможно, вторая половина июля будет более дождливой.