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Спорт3 июля 2023 8:00

В Перми завершились соревнования III летней Спартакиады трудящихся

В число лучших спортсменов вошли представители «Пермэнерго»
Ксения ОГАРЕВА
Активными участниками соревнований Спартакиады стали работники филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Активными участниками соревнований Спартакиады стали работники филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 1800 спортсменов приняли участие в III летней Спартакиаде трудящихся Пермского края. В 14 видов спорта состязались более 40 команд трудовых коллективов. Активными участниками соревнований Спартакиады стали работники филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Энергетики состязались с коллегами с других предприятий и организаций в легкой атлетике и футболе, настольном теннисе и пулевой стрельбе, гиревом спорте и шахматах, плавании и баскетболе.

Татьяна Чугайнова победила в легкоатлетическом забеге среди женщин на 1000 метров.

Татьяна Чугайнова победила в легкоатлетическом забеге среди женщин на 1000 метров.

Спортсменка из «Северных электрических сетей» «Пермэнерго» Татьяна Чугайнова победила в легкоатлетическом забеге среди женщин на 1000 метров. Удачно выступили на водных дорожках спорткомплекса «Олимпия» пловцы команды «Пермэнерго», возглавляемой директором предприятия Вячеславом Костецким. В смешанной эстафете 3х50 м энергетики вошли шестерку лучших. Неплохие результаты показали и представители электросетевой компании, занимающиеся другими видами спорта.

Удачно выступили на водных дорожках спорткомплекса «Олимпия» пловцы команды «Пермэнерго».

Удачно выступили на водных дорожках спорткомплекса «Олимпия» пловцы команды «Пермэнерго».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как отмечают энергетики, развитие массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников предприятия являются важнейшей частью социальной политики компании «Россети Урал».

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО