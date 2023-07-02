Николай Расторгуев - пермякам: «Я буду петь, а вы орите: «Атас»!» [видео]

Группа "Любэ" покорила сердца пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое впечатление, что весь город собрался воскресным вечером перед Театром Театром. И то сказать: хедлайнером концерта здесь выступила любимая пермяками группа «Любэ» - в честь годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«От Волги до Енисея!» - голос Николая Расторгуева сразу задал тон праздника.

Дальше шли проникновенные лирические песни. Известную песню про коня не выдержала и подхватила вся эспланада.

Николай Расторгуев комментировал, предваряя некоторые песни.

- Наша песня «Не валяй дурака, Америка» ещё долго не потеряет актуальности, - прозорливо заметил он.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки не уставали подпевать любимой группе и с удовольствием выполняли пожелания Николая Расторгуева.

- Песню «Атас» мы написали в сентябре 1989 года, - напомнил он. - Представляете, сколько раз за эти годы я проорал атас? Так что я буду петь, а вы орите – «Атас!».

Публика повиновалась. Группа «Любэ» - настоящие патриоты. И пермяки тоже.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое впечатление, что весь город собрался воскресным вечером перед Театром Театром. И то сказать: хедлайнером концерта здесь выступила любимая пермяками группа «Любэ» - в честь годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

«От Волги до Енисея!» - голос Николая Расторгуева сразу задал тон праздника.

Дальше шли проникновенные лирические песни. Известную песню про коня не выдержала и подхватила вся эспланада.

Николай Расторгуев комментировал, предваряя некоторые песни.

- Наша песня «Не валяй дурака, Америка» ещё долго не потеряет актуальности, - прозорливо заметил он.

Пермяки не уставали подпевать любимой группе и с удовольствием выполняли пожелания Николая Расторгуева.

- Песню «Атас» мы написали в сентябре 1989 года, - напомнил он. - Представляете, сколько раз за эти годы я проорал атас? Так что я буду петь, а вы орите – «Атас!».

Публика повиновалась. Группа «Любэ» - настоящие патриоты. И пермяки тоже.