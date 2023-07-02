Пропавшую в Перми 5-летнюю девочку увела незнакомая женщина

Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Стали известны подробности пропажи в Перми 5-летней девочки.

Сегодня ночью волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой срочно объявили ее поиски, сообщив, что малышка пропала в районе улицы Таборской. Днем они сообщили, что поиски прекращены и попросили снять репосты.

Наш источник рассказал об обстоятельствах этой истории.

- Эта девочка живет с родителями в Индустриальном районе, а на улицу Таборскую , что в Свердлорвском районе, они приехали в гости. Пока мама с папой жарили шашлыки, дети гуляли на площадке. Девочка отошла в сторону и заблудилась.

Ее подобрала пожилая женщина, накормила и уложила спать, при этом в полицию не позвонила. Утром она рассказала про потерявшуюся девочку соседям, те видели информацию в соцсетях и связались с поисковым отрядом. Волонтеры вместе с полицейскими выехали на место. Нашедшая девочку женщина на вопрос, почему она сразу никому не сообщила о случившемся, оправдывалась, мол, думала, что в полицию ночью не дозвонишься.