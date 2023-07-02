«Не наступайте на мой грабли - с этим страшно жить». В Перми поставили точку в деле о гибели 11-летнего мальчика

Авария произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе. Фото: ГИБДД Перми/Лилия Антонюк

В Перми поставлена точка в уголовном дело о смертельном ДТП, в котором погиб 11-летний Дамир. Авария, напомним, произошла 15 ноября 2021 года в Кировском районе. Мальчик возвращался после занятий в спортсекции. До дома ему оставалось пройти буквально пару кварталов. На светофоре на улице Ласьвинской мальчик дождался зеленого сигнала светофора и побежал через дорогу по «зебре». В этот момент его сбила 60-летняя водитель Toyota Corolla. Спустя несколько часов ребенок умер в больнице.

Через 8 месяцев водителя осудили. Женщина полностью признала свою вину и рассказала, как произошла трагедия. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, запретили на два года управлять машиной и обязали выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации матери и бабушке погибшего мальчика. Мама погибшего мальчика Лилия не согласилась с приговором, посчитав его слишком мягким, и подала апелляцию, но краевой суд оставил решение районного суда без изменений. Тогда Лилия подала жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска, он отменил решение районного и краевого судов и делу вновь дали ход. 7 апреля 2023 года женщине вынесли новый приговор - 1,5 года колонии-поселения. Суд также запретил женщине 2 года управлять машиной, а размер исков оставили без изменений.

Женщина-водитель подала апелляцию. 30 июня в Пермском краевом суде ее рассмотрели, но оставили решение районного суда без изменений -1,5 года колонии поселения. В течение ближайших дней женщина-водитель сама должна приехать в место отбытия наказания.

Лилия признавалась, что беременность Дамиром у нее проходила тяжело, ей приходилось принимать сильнодействующие препараты и больше, к несчастью, она не сможет иметь детей.

- Хочу сказать родителям, чтобы они больше времени проводили со своими детьми, провожали и встречали со школы, с тренировки, даже если они находятся в двух шагах от дома и не наступали на мои грабли, с этим страшно жить. Я много работала, чтобы мы с Дамиром ни в чем не нуждались, но всех денег не заработать....Водителям хочу сказать, чтобы были вдвойне внимательнее на дорогах. Из-за глупой невнимательности подсудимой, я осталась без единственного и любимого сына, и как дальше жить, я просто не понимаю. Легче мне, конечно, не стало и сынульку мне уже не вернуть, но виновная в его жуткой смерти понесет заслуженное наказание. Хочу сказать спасибо родственникам, друзьям, и всем, кто меня все это время поддерживал, - сказала Лилия.

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