В Прикамье на дорогах перестанет пропадать связь из-за рельефа

Фото: permkrai.ru

Власти обещают нам, что через два года буквально во всех населенных пунктах края, где живут больше 100 человек, можно будет без проблем выйти в интернет и позвонить по мобильнику.

Кроме того, на региональных дорогах почти не останется «белых пятен», где из-за сложности рельефа пропадает голосовая связь.

Помимо этого, вышки мобильных операторов уже появляются в отдаленных метах, куда приезжают туристы. Например, в этом году провели сотовую связь в такие туристические места, как памятник природы Каменный город, архитектурно-этнографический музей «Хохловка», в Кунгурскую пещеру и на Камскую судоверфь в поселке Усть-Нытва.

Охватят все малые населенные пункты

Вообще-то уже сейчас, по статистике, Прикамье занимает лидирующие позиции по обеспечению жителей доступом к мобильной связи и интернету.

Как отмечают в краевом министерстве информационного развития и связи, сегодня услуги сотовой связи доступны 99,2 процента жителей населенных пунктов края с численностью более 100 человек, а широкополосный доступ к сети Интернет имеют 99,39 процента прикамцев.

За два года обещают охватить связью и интернетом все малые деревни и поселки с населением более сотни человек. Уже сделан неплохой задел: в предыдущие два года вблизи небольших населенных пунктов появились 125 базовых станций и еще 10 установили на краевых дорогах.

- До 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты Прикамья, где проживают от 100 до 500 человек, - сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. - В ближайшие два года работа по увеличению числа людей, которые имеют доступ к цифровым услугам, усилится.

То, что темпы наращиваются, заметно уже по итогам первого полугодия.

С начала года в регионе запустили еще 48 базовых станций мобильных операторов вблизи полусотни малых населенных пунктов. И теперь их жители - более 13,5 тысячи человек - могут без проблем связаться с близкими, воспользоваться порталом «Госуслуги» и другими цифровыми сервисами.

А всего в этом году обещают обеспечить доступом к связи около 28,5 тысячи жителей 99 небольших населенных пунктов.

«Белых пятен» почти не остается

Благодаря вышкам сотовых операторов, которые устанавливают возле малых деревень, а также непосредственно у автотрасс, связь улучшится и на региональных автодорогах.

Петр Шиловских сообщил, что после открытия новых базовых станций протяженность «белых пятен» на дорогах регионального уровня уже уменьшилась на 104 километра и теперь составляет менее 200 километров.

В прошлом году станции сотовой связи появились на трассах Пермь - Березники, Соликамск - Красновишерск, Кукуштан - Оса и Пермь - Ильинский, и протяженность дорог с гарантированной связью выросла еще на 65 километров.

- Станции установили на участках со сложным рельефом, где сигнал затухал из-за сильного перепада высот или экранирования, - объяснил Петр Шиловских. - Мы близки к тому, что станем первым регионом, который закроет вопрос «белых пятен» на региональных автодорогах. Но уже можно сказать, что автодорога из краевой столицы в Березники теперь полностью обеспечена голосовой связью. У автомобилистов и пассажиров также существенно улучшился доступ к цифровым сервисам - от соцсетей до навигатора и дорожных карт в режиме онлайн.

По планам до 2025 года планируется обеспечить связью 99,9 процента автомобильных дорог Пермского края.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение жителей Прикамья доступом к современным цифровым услугам является одной из приоритетных задач краевого правительства и продиктовано жизненной необходимостью. Глава региона отмечал, что власти заинтересованы в подключении и развитии сотовой связи и интернета во всех населенных пунктах региона.

Благодаря инициативе Прикамья

Сейчас строительство базовых станций в России может осуществляться не только с помощью средств из федеральной казны. После поправок, внесенных по инициативе Пермского края в Федеральный закон «О связи», региональные и муниципальные власти могут софинансировать крупные телекоммуникационные проекты сотовой связи напрямую и участвовать в создании сетей, их развитии и эксплуатации.

Это значительно ускорило обеспечение связью жителей малых населенных пунктов, а также появление сотовой сети на автотрассах.