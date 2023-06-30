У пермяка забрали иномарку за повторное вождение в пьяном виде

Вероятно, осужденный будет обжаловать приговор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

36 – летний пермяк Михаил, казалось бы, положительный мужчина, не злоупотребляет спиртным, оформлен самозанятым, имеет семью. Скоро жена должна подарить Мише второго ребенка. Единственный автомобиль в семье «Форд фокус» супруги взяли в кредит.

Первый раз Михаил попался сотрудникам ДПС в пьяном виде за рулем 1 марта. Тем самым, он совершил административное правонарушение и заплатил штраф. Прошло всего полтора месяца. И вновь 17 апреля в час ночи у дома по 2-й Новгородской сотрудники ГАИ заметили иномарку, которая ехала не уверенно. Остановили. Водитель Михаил оказался явно пьяным, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Итогом этой ночной езды под градусом стало уголовное дело. Статья УК РФ - «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Никто горе–водителя не стал садить реально за решетку, но в отношении пьяного рецидивиста решено было применить дополнительную меру в воспитательных целях – конфисковать его иномарку в доход государства. И с этим предложением в суде выступил государственный обвинитель.

«Автомобиль марки «Форд Фокус» подсудимого являлся средством совершения преступления, поэтому принятие решения судом о конфискации автомобиля не противоречит закону. Нахождение автомобиля в залоге у банка в связи с кредитными обязательствами не означает, что данный автомобиль находится в собственности банка. Сама по себе конфискация по приговору суда залогового имущества не прекращает прав кредиторов собственника изымаемого имущества на удовлетворение своих требований за счет его стоимости. Конфискация имущества является не наказанием, а мерой уголовно – правового характера в целях устранения условий, способствующих совершению новых преступлений», - рассказал помощник прокурора Мотовилихинского района города Перми Никита Чащин.

Суд Мотовилихинского района Перми 26 июня 2023 года согласился с доводами помощника прокурора и вынес обвинительный приговор – 300 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два с половиной года с конфискацией автомобиля.

Никита Чащин отметил, что подобная мера -конфискация транспортного средства - в Мотовилихинском районе назначена водителю за пьяную езду впервые. Мужчина расстроен, что лишился автомобиля и ему предстоит в дальнейшем платить кредит за машину, которой уже нет. Вероятно, осужденный будет обжаловать приговор.

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