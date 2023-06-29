Пермь активно развивает сотрудничество с Китаем

Александр Молоковских на форуме рассказал о вкладе Перми в укрепление народной дипломатии.

Побратимские отношения между городами - это не пустая формальность, а возможность для полноценного плодотворного сотрудничества. Это подтвердил прошедший в Китае Форум народной дипломатии и городов-побратимов стран - членов ШОС.

Народная дипломатия

Форум состоялся с 14 по 16 июня в Циндао - городе-побратиме Перми. История дружбы двух городов насчитывает около 20 лет. За это время было успешно реализовано много совместных проектов в сфере образования, культуры, спорта и экологии. В Перми работает региональное отделение «Общества российско-китайской дружбы», ежегодно проходит форум «Пермь - Восток».

И когда в Циндао был организован столь статусный международный форум, Пермь стала единственным российским муниципалитетом, принявшим в нем участие - благодаря приглашению мэрии Циндао.

Циндао - город-побратим Перми.

В состав делегации Перми вошли и. о. заместителя главы администрации города, руководитель аппарата администрации Александр Молоковских, начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин, а также Людмила Суханова, директор гимназии №2. В этой школе открыт «Класс Конфуция», где дети изучают китайский язык и культуру Китая, проводятся совместные выставки детских художественных работ. Ближайшая выставка картин юных художников пройдет в июле в Циндао, а работы китайских школьников, специально созданные для Перми, уже можно увидеть на виртуальной выставке в онлайн-формате.

На форуме с докладами о деятельности в рамках международного сотрудничества выступили представители различных стран и городов. В числе докладчиков был и Александр Молоковских, который рассказал о вкладе Перми в укрепление народной дипломатии.

- Мы на собственном опыте убедились, что отношения между городами-побратимами, прямые связи между муниципалитетами и жителями разных стран очень много дают и для развития городов, и для того, чтобы жители чувствовали себя частью большого евразийского сообщества. Нам очень приятно, что такой представительный форум стран ШОС проходит в городе-партнере Перми - Циндао. Наш город намерен сделать упор на более широкое привлечение молодежи к народной дипломатии, а также усилить взаимодействие в таких областях, как экономика, спорт и экология, где у нас тоже имеются определенные достижения. Также благодаря этому форуму наша делегация надеется расширить свои контакты с другими странами ШОС, - отметил в ходе доклада Александр Молоковских.

Показали всю красоту Перми

Циндао не впервые собирает представительные мероприятия. В июне 2018 года в городе прошла встреча лидеров стран ШОС, на которой главы государств договорились о создании пилотной зоны торгово-экономического сотрудничества «Китай - ШОС». Одним из результатов этих договоренностей стало создание в Циндао экспоцентра «Жемчужина ШОС» - огромного комплекса в форме жемчужины, предназначенного для проведения крупных выставок, конференций и встреч на высоком уровне. На его территории есть павильоны всех стран - участниц ШОС.

В павильоне «Россия» показывают фильм, посвященный 300-летию Перми.

Одним из значимых объектов в экспоцентре является павильон «Россия», который помогает продвигать российские товары на китайском рынке. В этом павильоне в течение месяца будут показывать фильм, посвященный 300-летию Перми. Посетители павильона увидят красоты и известные достопримечательности Перми, а также узнают о богатом культурном наследии, природных территориях и промышленном потенциале нашего города.

Бизнес-миссия

Кроме того, в июне в Китай отправилась пермская бизнес-миссия. Представители 25 пермских компаний побывали в городах Чанчжоу и Шанхай. Деловая поездка была организована городскими властями совместно с Торгово-промышленной палатой Пермского края.

Пермские предприниматели представляли различные отрасли - машиностроение, химическую промышленность, агропромышленный комплекс и другие. Они провели переговоры о взаимном сотрудничестве с 78 компаниями из китайских городов. Также делегация из Перми посетила Всемирную выставку новой энергии, побывала на заводе по производству большегрузных автомобилей BAIC TRUCKS, бизнес-инкубаторе «ПуЭ» и в парке высоких технологий Чзанцзян.

На встрече с пермской делегацией Генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев отметил высокий уровень организации бизнес-миссии из Перми и качественную проработку информационных материалов - был выпущен специальный каталог с переводом всей информации о пермских компаниях на китайский язык.

Одна из первых библиотек Китая

Участники пермской бизнес-миссии побывали также в Центральной библиотеке города Чанчжоу - это одна из первых местных публичных библиотек Китая, открывшая двери первым посетителям в 1904 году. Сейчас библиотека занимает 10 этажей в современном комплексе под названием «Площадь культуры». В этом здании мэрия Чанчжоу организовала выставку с фотографиями Перми, на которой жители могут получить представление о том, как выглядит наш город в разные времена года, увидеть знаковые исторические здания и общественные пространства, а также яркие фотографии с празднования юбилейного Дня города.

Кстати, этой весной в Театральном саду в Перми работала выставка, посвященная Чанчжоу, где можно было увидеть красочные фотографии одного из крупнейших городов Китая.

Центральная городская библиотека Чанчжоу - партнер пермской городской библиотеки им. Пушкина. И к поездке бизнес-миссии пермская библиотека подготовила в дар китайским коллегам набор книг о Перми и ее истории, красочный фотоальбом «Пермь. Три столетия», а также специальное издание «Китайцы в Перми» и другую печатную продукцию.

Кроме того, состоялся ряд встреч между руководителями Перми и Чанчжоу¸ на которых обсуждались дальнейшие направления сотрудничества между двумя городами, вопросы расширения взаимодействия, особенно в гуманитарной сфере. Так, заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов отметил, что сегодня необходимо более тесно налаживать контакты, особенно в сфере образования.

- В Перми ряд школ хочет изучать китайский язык и наладить партнерские отношения. И для этого уже была заложена определенная основа. Нам хочется расширять и углублять это сотрудничество, особенно в гуманитарной сфере, - рассказал Алексей Грибанов.

Также, по его данным, в настоящее время в Перми обучаются порядка 300 студентов из Китая. Власти обоих городов заинтересованы в том, чтобы школьники и молодежь России и Китая активно взаимодействовали в рамках различных программ обмена.

ВАЖНО!

Власти Перми активно выстраивают отношения в рамках межмуниципального и международного сотрудничества, в том числе со странами Азии. Приоритетом в развитии международного сотрудничества для Перми сейчас является налаживание связей с городами КНР. С 2006 года городом-побратимом Перми является Циндао. Также динамично продвигаются двусторонние контакты с другими городами КНР, в частности, с Чанчжоу (провинция Цзянсу), Цзуньи (провинция Гуйчжоу) и Хух-Хото (автономный район Внутренняя Монголия).

В День города Перми мэр города Цзуньи и китайские музыканты направили жителям нашего города видеопоздравления с 300-летием.