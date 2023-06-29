Дети из новых регионов России приедут в Пермь на каникулы

Дети будут жить в здании школы-интерната №85. Фото: vk.com/permschool85

50 детей в возрасте от 11 до 16 лет из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей приедут в Пермь на летние каникулы.

Они будут жить в здании школы-интерната №85,в 3-4-местных комнатах. Для них предусмотрены трехразовое питание, насыщенные развлекательная и образовательная программы. Летняя смена продлится 21 день.

- На программу «Пермские каникулы» детей из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья выделено 1 миллион 249 тысяч рублей. Для них будет организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования. Выделяют педагогов для организации этой большой работы, - рассказала депутат Наталья Рослякова.

Также депутаты Пермской думы поддержали введение бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Школьникам с ОВЗ будут выдавать продуктовые наборы либо деньги в размере стоимости продуктов.

Но если эти дети живут в семьях, находящихся в социально опасном положении, то денежную компенсацию их родителям выдавать не будут - только продуктовые наборы.