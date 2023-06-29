В Перми построят 9 детсадов и 18 школ

За последние годы в Перми построили несколько новых школ Фото: Виталий КОКШАРОВ

Документ, принятый на пленарном заседании Пермской городской думы, определяет, какие объекты в сфере культуры, образования и физической культуры и спорта будут построены в Пермив течение ближайших лет.

- В сфере образования это 9 дошкольных образовательных учреждений, порядка 2000 мест, 18 зданий школ на 16 000 мест, 3 спортивных зала в общеобразовательных учреждениях, 3 здания учреждения дополнительного образования, - рассказал на пленарном заседании думы заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов.

В частности, в Дзержинском районе Перми запланировано строительство нового корпуса детского сада «ЛЕГОПОЛИС» в квартале, ограниченном улицами Ветлужской, Хабаровской и Заречной, детского сада по улице Овчинникова, детского сада по улице Герцена, 4а,по улице Спешилова, 108.В Кировском районе - строительство детского сада по улице Танцорова, 15. В Мотовилихинском районе - строительство детского сада в квартале, ограниченном улицами Иньвенской, Ивдельской, Грознинской, Целинной. В Свердловском районе планируется строительство и безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения детского сада по улице Братской, 10.

Новые школы будут построены в Мотовилихе, Индустриальном, Дзержинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах.

- Продолжаем планомерную работу по развитию нашего города. Определены ориентиры, есть понимание по конкретным объектам. Будем стремиться увеличить количество мест в образовательных учреждениях, продолжим строить спортивные площадки для горожан. В том числе ведется масштабная работа по проектам развития районов, которые были сформированы в тесном взаимодействии с жителями, - отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.