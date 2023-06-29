Третий мост через Каму обещают построить к 2027 году

Эскиз варианта «чекан» - с высоким пилоном посередине, который взяли за основу проектировщики моста.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию для строительства в Перми третьего мостового перехода через реку Каму с подходами. Он будет выходить от площади Гайдара до улицы Борцов Революции на правом берегу Камы.

Фото: Минимущества Пермского края

Длина моста - почти 900 метров

«Гайдаровский» мост будет четырехполосным, с центральной полосой безопасности, велодорожками и тротуарами. Его длина составит 899 метров, а вместе с подходами - 5,89 километра. Стоимость строительства оценивается в 43,6 миллиарда рублей.

Первым этапом реализации проекта будет реконструкция транспортной развязки на площади Гайдара. Затем начнется строительство самого моста с подходами от улиц Борцов Революции и Дзержинского.

На третьем этапе на правом берегу Камы будет проложена дорога от улицы Борцов Революции до соединения с улицей Якутской, а также реконструирована транспортная развязка в Сосновом бору - на пересечении улиц Спешилова, Якутской, Докучаева и дороги Дружбы. Кроме того, планируется расширение существующего путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Спешилова.

Четвертый и пятый этапы пройдут на левом берегу. Будет реконструирована улица Екатерининская, включая развязку на пересечении с улицами Плеханова и Луначарского. А потом начнется строительство эстакады на площади Гайдара.

Ввести Гайдаровский мост в эксплуатацию планируется в 2027 году. Будут ли соблюдены сроки строительства - этот вопрос вызывает сомнения у многих пермяков.

Денег может не хватить

- Я думаю, раз этот объект находится на контроле у федеральных структур, со сроками все будет в порядке, - высказался в эфире Радио «КП» (96,6 FM) доктор технических наук, профессор пермского «политеха» Альберт Бургонутдинов. - Работы по реконструкции отдельных узлов уже идут, а строительство самого моста, согласно документации, должно начаться в 2024 году. Но, на мой взгляд, сумма 43 миллиарда - недостаточная, так как в процессе работы наверняка обнаружатся еще какие-то нюансы, как это было с Чусовским мостом.

По мнению профессора, после введения в строй третьего моста и капитального ремонта Коммунального может возникнуть другая проблема - вся транспортная нагрузка попадет на Сосновый бор. Тем более что там находятся большие торговые центры. Справятся ли с трафиком даже многоярусные развязки?

Хотели пять мостов

Как тут не вспомнить о несостоявшемся варианте строительства моста в Мотовилихе, который бы разгрузил центр города. Этот мост планировали строить в 80-х годах прошлого века, но при этом пришлось бы снести частные дома, в которых жили старые большевики - участники революции 1905 года. Они устроили скандал, и строительство моста отменили.

- Вообще в Генплане Перми 1972 года было запроектировано пять мостов, - говорит Альберт Бургонутдинов. - К 2000 году в городе должно было быть три моста - существующий Коммунальный, мост в Заостровке - нынешний Красавинский, и еще один - на улице 1905 года. А к 2020 году должны были появиться еще два моста - в продолжении Комсомольского проспекта и в Орджоникидзевском районе: с Гайвы в сторону нефтебазы.