Социологи посчитали, где в Приволжье самые высокие доходы

Рост благосостояния произошел и за счет индексации детских пособий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По заказу агентства РИА «Новости» социологи посчитали уровень благосостояния жителей разных территорий страны, составив рейтинг регионов по доходам населения - 2023.

Для сравнения они выбрали такой показатель, как отношение среднедушевых (медианных) реальных доходов людей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Как считали

Получилось действительно наглядно. Например, мы видим, что среднестатистический житель Москвы может позволить себе почти три «потребительские корзины»: показатель столицы в этом рейтинге - 2,63. А вот проживающие в Ингушетии при показателе этого региона, равном единице, вынуждены укладываться в эту «корзинку» и экономить на всем прочем.

Как известно, фиксированный набор товаров и услуг не предполагает особых излишеств. Скажем, в год на взрослого человека полагается центнер картошки, около 58 килограммов мясных и 18,5 килограмма рыбных продуктов, 24 килограмма сахара и кондитерских изделий и т. д. Из промышленных товаров, к примеру, предполагается покупка 3 курток или пальто в 7 лет, 6 пар ботинок на 3 года.

В этом году потребительская корзина потянула на 18,5 тысячи рублей в месяц. И можно посмотреть, сколько доходов останется сверх необходимых трат у жителей тех или иных регионов.

Подсчитали социологи по регионам и тех, кто проживает за чертой бедности. В целом по России сейчас эта граница определена в размере 13,5 тысячи рублей.

Кто вышел в лидеры

В Приволжском округе самыми обеспеченными людьми среди других приволжцев могут считать себя те, кто живет в Татарстане. В самом деле, доходов среднестатистического жителя этого региона хватит на целых две потребительские корзины - то есть, условно говоря, он потратит половину заработанного на самое необходимое, и у него останется еще столько же.

Можно сказать, что Республика Татарстан уверенно стучится в топ-10 - второй год подряд занимает 11-е место.

Экономист и руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив консалтинг» Ирек Галямов отметил, что высокое материальное положение населения связано с большой работой по привлечению инвестиций в республику на уровне главы Татарстана.

- Когда привлекаются инвестиции, создаются новые рабочие места, появляются новые продукты, - объяснил эксперт. - Чем экономически более развит регион, тем более высокими становятся зарплаты. Баллы в копилку того, что в Татарстане живется хорошо, вносит не только Казань, но и другие крупные города - Альметьевск и Набережные Челны.

Также не сдала своих лидирующих позиций и Нижегородская область, которая вновь расположилась на 18-й строчке.

Подводя итоги пятилетней работы, губернатор Глеб Никитин сообщил, что уровень доходов нижегородцев за этот период вырос почти на 40 процентов к показателям 2017 года:

- Улучшения ряда показателей удалось добиться в том числе благодаря стимулированию экономики региона. По итогам прошлого года мы оцениваем прирост экономики за пять лет также почти на 40 процентов. Мы не просто выстояли, но и справились с амбициозными целями развития при всех внешних вызовах.

И - небольшая сенсация: стремительно ворвалась в число регионов-лидеров Самарская область, которая взлетела в рейтинге с 35-го на 23-е место.

Среднячки и айтсайдеры

Не утратила, но и не улучшила позиций Республика Башкортостан, оставшись на 39-м месте. А вот Пермский край переместился во вторую половину списка из 85 регионов, опустившись с 40-й на 44-ю строчку.

А дальше уже идут регионы, жители которых могут позволить себе меньше полутора «корзинок». Хотя и тут наблюдается разброс: какие-то регионы все же борются за лучшее место под солнцем. А где-то ситуация ухудшается.

Так, на одну строчку вверх, на 54-е место, поднялась Удмуртская Республика. Заметно улучшила свои позиции, переместившись с 68-го на 62-е место, Ульяновская область. Она подвинула Саратовскую область, которая теперь стоит на 63-й позиции. Немного вверх поднялись за год также Кировская область, с 66-го на 64-е место, а также Пензенская - с 67-го на 65-е место.

Но резко опустилась вниз - с 59-го на 66-е место - Оренбургская область.

И по-прежнему в самом низу рейтинга остаются три региона Приволжья.

Одну позицию, опустившись с 72-го на 73-е место, утратила Чувашская Республика. Республика Мордовия скатилась с 76-го места еще ниже - на 78-е место. Республика Марий Эл сохранила свое незавидное 80-е место. Отношение медианных доходов к стоимости потребительской корзины в этом регионе приближается к единице и составляет всего 1,29.

Невзирая на санкции

Если говорить о тенденциях, то видно: благосостояние людей по сравнению с предыдущим периодом заметно выросло буквально по всем регионам Приволжья. А также заметно снизилась доля бедных людей. Например, в регионе-аутсайдере Республике Марий Эл их было 17,9 процента от всех проживающих, а стало 16,3, а в Татарстане было 6,2, а осталось лишь 5 процентов тех, кто живет за чертой бедности.

- Мы можем смело говорить о том, что рейтинг показывает резкий, почти феноменальный рост благосостояния людей в условиях довольно больших санкций, - говорит экономист Дмитрий Клещев. - При этом доля тех, кто находится за чертой бедности, также повсеместно уменьшается. Это можно объяснить тем, что государство очень активно индексировало все возможные выплаты. В итоге в среднем по стране медианные доходы, включающие зарплату, пенсии и пособия, превысили 32 тысячи рублей на человека, а их рост за год составил более 14,67 процента.

РЕЙТИНГИ

Кто на каком месте

Посмотрим, каково в разных регионах Приволжья отношение доходов к стоимости потребительской корзины и какое место они в общем рейтинге занимают.

11 Республика Татарстан 2,08

18 Нижегородская область 1,73

23 Самарская область 1,64

39 Республика Башкортостан 1,56

44 Пермский край 1,55

54 Удмуртская Республика 1,46

62 Ульяновская область 1,40

63 Саратовская область 1,40

64 Кировская область 1,40

65 Пензенская область 1,39

66 Оренбургская область 1,39

73 Чувашская Республика 1,28

78 Республика Мордовия 1,25

80 Республика Марий Эл 1,21

В среднем по России 1,76