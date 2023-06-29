В Прикамье продолжается вакцинация против кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в Пермском крае выявили три случая заболевания корью. О первых двух стало известно 21 июня. По данным краевого Роспотребнадзора, один случай завозной – больной приехал из Волгоградской области, где сейчас отмечается вспышка этой инфекции. Второй случай предположительно связан с первым.

На днях заразу обнаружили в Перми. Диагноз подтвердился у одного из жильцов жилого комплекса «Гулливер». Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, новый больной – взрослый человек.

– В настоящее время в очагах заболевания специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц определен, за ними организовано медицинское наблюдение, - пояснили в Роспотребнадзоре. – Также на территории региона продолжается вакцинация против кори.

Важно

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Вирус остается активным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов.

Заболевание может быть передано инфицированным человеком приблизительно за четыре дня до появления у него сыпи, а также в течение четырех дней после ее появления. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. Если человек, ранее не болевший корью и не привитый, будет контактировать с больным – вероятность заболеть чрезвычайно высока.

Симптомы

Симптомы кори проявляются с белесых пятнышек на слизистой оболочке рта. Также возможно повышение температуры тела до 38 – 39,5 градусов, насморк и конъюнктивит. Появляется характерная для заболевания пятнисто-папулезная сыпь. Сначала на лице, потом она спускается на руки, а далее – по всему телу. Из-за интоксикации организма у заболевшего могут появиться слабость и недомогание. В 30% случаях корь приводит к осложнениям. В ведомстве отметили, что заболеть может как ребенок, так и взрослый.

Советы для формирования иммунитета к заболеванию

Эпидемиологи рекомендуют пермякам найти свой прививочный сертификат и удостовериться в том, что ставили две прививки – в 1 год и в 6 лет. Если это подтвердилось, то можно спать спокойно, говорят специалисты.

Если прививочного сертификата не оказалось, то можно проверить себя на наличие иммунитета к заболеванию другим способом. Необходимо сдать в любом пункте анализов антитела к кори, такая процедура платная. На основе анализа можно подлинно узнать, имеется ли иммунитет к данному заболеванию.

В случае, иммунитет к заболеванию отсутствует (показатель 0,18 и ниже), рекомендуется поставить прививку от кори. Ее можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления медицинского полиса.