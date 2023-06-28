В Перми рулевого-моториста, изнасиловавшего школьницу, приговорили к 12 годам тюрьмы

Мужчине понадобилось всего пять часов, чтобы уговорить школьницу приехать в другой город. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 декабря 2022 года в 12.00 в социальной сети «В контакте» ученице 8 класса школы города Чусовой написал неизвестный с именем Смайл. Предложил познакомиться. Общительная Ксения (имя изменено – Ред.) согласилась. Парень спросил: сколько лет? Девочка ответила 15. Смайл написал: жаль, попросил телефон. Ксюша сообщила номер. Незнакомец сразу же позвонил. Рассказал, что ему 19 лет, он тоже из Чусового, но сейчас живет в Перми, пришел из армии, и его не дождалась девушка.

На «Ласточке» в гости к своему будущему насильнику.

Во время общения молодой человек предложил юной особе приехать в Пермь, погулять, сходить в клуб. Ксения отказывалась, говорила, что не хочет пропускать занятия в школе. К тому же, у нее нет денег на проезд до Перми. Но парень был очень настойчив, навязчив, сказал адрес своей сестры в Чусовом, велел Ксюше идти туда, сестра даст ей денег на проезд. Девочка, почему-то, слушалась незнакомца из Сети, пришла по адресу в дом к родственнице Смайла, получила от нее 250 рублей и села в электричку «Ласточку». Маме Ксения сказала, что поехала с ночевой к подружке.

«Дембелю» понадобилось всего пять часов, чтобы уговорить школьницу приехать в другой город. По дороге из Чусового в Пермь парень постоянно был на связи с Ксенией, говорил ей доехать до станции «Молодежная». Там у магазина пара и встретилась, Ксюша сразу же определила, что Смайлу не 19, а около 30. Но опять же шла с ним смело в съемную квартиру.

«Не переживай, я буду спать в другой комнате».

В двухкомнатной квартире в гостиной на столе стояло три бутылки водки, одна бутылка энергетического напитка и две стопки. Ксюша сказала, что будет спать на диване в большой комнате. Хозяин успокоил гостью, сказав, что уйдет в свою комнату на кровать и предложил выпить. Замахнув 4 стопки, Ксюше стало плохо, она опьянела, и Смайл проводил ее спать в свою комнату.

Кричала и звала на помощь.

Изначально от мужчины разило алкоголем, он и не скрывал от девочки, что до встречи с ней выпил бутылку водки. Пока Ксюша спала, Смайл принял еще на грудь и уже в серьезном подпитии пришел в комнату, где лежала спящая красавица. Начал приставать к гостье. Но Ксения оттолкнула назойливого человека, снова провалилась в сон. Он ушел, а позднее вернулся абсолютно голый. И справиться с насильником девочка не могла, она кричала, звала на помощь, царапала злодея, но ему все же удалось совершить задуманное.

Когда Ксения смогла вырваться, она схватила телефон, убежала в кухню и позвонила подруге, та знала, что Ксюша уехала к парню в Пермь втайне от родителей. Разговаривая с подругой, Ксения плакала и рассказала, что ее изнасиловали. Подруга спрашивала адрес, куда заказать такси. Только адрес перепуганная потерпевшая не знала. Тут в кухню пришел насильник и прервал разговор. Приказал отключить мобильник. Ксюша подчинилась, боялась, что он снова изнасилует. Потом она вышла из квартиры в общий коридор, стучала в двери к соседям, кричала: «Помогите!», но никто не открыл.

Насильник вышел в коридор, потянул пленницу за кофту, затащил в квартиру. Заставил Ксению говорить подруге, которая обрывала телефон, что все хорошо. Ксюша так и сделала, а потом у нее получилось убежать. Она стояла на остановке, маме позвонить не могла - не было денег на телефоне. Ей дали позвонить молодая пара. Девочка сообщила матери, что в Перми и ее изнасиловали. А потом Ксения набрала 112 и оказалась в полиции. Когда оперативники спросили имя преступника, девушка ответила «Смайл», она действительно поверила, что человека зовут именно так.

Насильником оказался рулевой-моторист.

Как выяснилось, насильнику было 27 лет, он из благополучной семьи, работает рулевым-мотористом в частной компании. В июле 2022 года его судили за мошенничество и вымогательство. И деньги он вымогал у девушки под угрозой, что изнасилует. Тогда мужчину приговорили к ограничению свободы на три года.

Остановили сексуального маньяка?

Как выяснили следователи, этот самый Смайл регулярно переписывался с женщинами в соцсетях и делал им непристойные предложения. И даже были девушки, жительницы Чусового, которые писали на «озабоченного» гражданина заявления в полицию. Но до уголовных дел не доходило, люди взрослые, договаривались. Споткнулся моторист на 15 – летней школьнице. Можно сказать, благодаря юной потерпевшей Ксюше опасного человека вовремя задержали и изолировали.

- Уголовное дело расследовалось по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Мужчина вину свою признавал частично: он не отрицал половой акт с несовершеннолетней потерпевшей, но настаивал на том, что все было добровольно. 15 – летний возраст девочки его не смущал, он знал, сколько лет потерпевшей, рассказала старший следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Елена Захарченко.

Урок на всю жизнь.

Во время допроса девочка сообщила, что сожалеет, что поехала в гости к незнакомому человеку, выпила алкоголь и не сказала правду маме.

- Алкоголь я больше не употребляю и от мамы ничего не скрываю, поскольку сделала для себя соответствующие выводы, - сказала Ксения.

А насильник судом Орджоникидзевского района Перми приговорен к 12 годам колонии строгого режима, но обжалует приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 18-летнюю студентку средь бела дня утащили в кусты и изнасиловали

По подозрению в преступлении задержали 62-летнего рецидивиста (Подробнее...)