Полицейские задержали убийцу продавщицы цветочного магазина из Краснокамска

Подозреваемый на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- В дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила важные сведения о преступнике. Оперативники по полученным данным установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержали в Соликамске сотрудниками местного отдела полиции. В настоящий момент он доставлен в Краснокамск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщили следователи, вечером 26 июня пьяный 39-летний мужчина пришел в цветочный, где потребовал продавца букет цветов, после чего нанес ей множественные удары ножом по телу. От полученных травм девушка скончалась. А злодей уехал в Соликамск.

- Подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, вечером 26 июня в магазине цветов и салютов Romanti&KA на улице Калинина, 17/1 в Краснокамске нашли тело 25-летней продавщицы Кристины с признаками насильственной смерти. Обсуждая трагедию в соцсетях, местные жители предположили, что с девушкой расправился ее бывший молодой человек. Позже сводная сестра убитой рассказала «Комсомолке» подробности трагедии.

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