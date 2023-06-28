Политолог Смольников: Возможно, Дёмкин – последний мэр Перми, имя которого будут знать все горожане

Кто же станет самым главным в этом здании? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская городская дума приняла отставку Алексея Дёмкина, который занимал пост главы Перми. У руля на время до выборов нового градоначальника оказалась его заместитель Ольга Андрианова. В свое время она работала в управлении УФАС по Пермскому краю вместе с Дмитрием Махониным.

Насколько велики у Ольги Андриановой шансы, в конце концов, избавиться от статуса временно исполняющей обязанности главы города – этот вопрос обсудили с экспертами ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). В частности – с преподавателем кафедры социологии и политологии ПНИПУ Сергеем Смольниковым.

- Алексей Дёмкин был у руля города чуть больше двух лет, чем он мог запомниться горожанам?

- Если Дёмкин в качестве мэра хорошо запомнится, это, скорее, плохо, чем хорошо. Потому что это будет означать, что лучшие дни для нас остались в прошлом.

- А может быть, будут вспоминать 35 рублей за проезд?

- Мы можем, конечно, вспоминать какие-то мелочи, но я думаю, что в связи с очередным урезанием полномочий Дёмкин, возможно, запомнится тем, что будет последним мэром, имя которого большинство горожан еще знали. Потому что мэр был относительно самостоятельной фигурой, и между городской и краевой властью был диалог, пускай и не всегда успешный. А потому на главу возлагали какие-то надежды, и одновременно был смысл его в чем-то винить.

- Депутаты приняли его отставку, объявили о конкурсе по отбору кандидатов на пост Главы Перми. А пока была назначена временно исполняющей обязанности руководителя города Ольга Андрианова. Почему – не первый заместитель Эдуард Хайруллин?

- Если сравнивать того и другого, то Хайруллин это экономист, он пришел из бизнеса, его история – про прибыль, инвестиции, маркетинг, это неизбежная инициатива, логика борьбы, действия на опережение. А Андрианова – это юрист, она начинала свою карьеру в государственной структуре, в УФАС. Мы ведь говорим, что у нас сейчас наступает эпоха государства. Ее история – про законность и волю государства, с логикой контроля - поправлять, держать в рамках. Это не захват рынков, а охрана порядков, соблюдение правил. Это перепроверка, это страховка, это надежность.

- То есть у этого назначения могла быть определенная логика?

- Какой могла быть главная цель губернатора? Это минимизация передаточных звеньев вертикали управления. Не случайно до этого Дмитрий Махонин заявил, что между губернатором и мэром вообще не может быть конфликтов, потому что они невозможны между начальником и подчиненным. Значит, главная задача - подобрать такого кандидата, который будет тебе понятен, с которым не возникнет никаких разногласий. И здесь видим совпадения: та же специальность, тот же вуз, и долгая совместная работа. При этом – отсутствие амбиций: Андрианова скорее чиновник, нежели политик. Про нее говорят, что ее отличает командность, нескандальность и системность.

Разумеется, нужен человек, который справится с непростой работой. Могу предположить, что какое-то время «на хозяйстве» останется Хайруллин, который обеспечит преемственность, так что на нового мэра все разом не свалится. По-видимому, Андрианова хорошо понимает Махонина, и он ее поддержит.

Мнением о логике рокировки на посту градоначальника Перми поделилась и пермский политконсультант Ольга Ознобишина:

- Ольга Андрианова специализировалась на одном из ключевых вопросов городского управления – занималась всем, что касается земельных вопросов. У нее уже сложился определенный управленческий потенциал. Она вполне сможет управлять городским хозяйством, тем более, что заместители на время переходного периода остаются на своих местах.

За то время, когда Алексей Дёмкин руководил городом, поменялось многое: если в 2020 году предполагалось, что мэр должен принадлежать команде губернатора, присутствуя в ней в качестве одного из ключевых игроков, то с завершением выборного цикла губернатора, с формированием региональной политики и управленческого стиля главы региона, с подготовкой к 300-летию Перми, с переходом управленческих команд почти в мобилизационный режим работы, произошло изменение условий – от игрока команды к подчиненному положению, что предполагает совершенно другие взаимоотношения внутри властной вертикали региона. И теперь тот, кто придет работать главой, будет действовать именно в таком контексте – как руководитель административного центра, встроенного во властную вертикаль. По многим параметрам, Ольга Антипина как раз неплохо встроена в эту систему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нового главу Перми выберут 22 августа из двух кандидатов на этот пост

Окончательное решение примут на пленарном заседании депутаты Пермской гордумы (Подробнее...)