Экономика России слишком велика, чтобы от нее отказаться

В Перми разработали «прорывные» авиадвигатели семейства ПД-14, которые будут устанавливать на новейшие российские лайнеры МС-21. Фото: ОДК.

На Петербургском международном экономическом форуме-2023 поднималась такая тема, как санкционное давление на российскую экономику.

В частности, на пленарной сессии «Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым» Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сделал ряд заявлений касательно антироссийских санкций. Он подчеркнул, что попытки незаконного давления оборачиваются и против западных стран, учитывая значение российской экономики. И нравится это политикам или нет, но торгово-экономические отношения со странами Евросоюза рано или поздно будут восстанавливаться, поскольку у европейского бизнеса есть запрос на возобновление отношений с Россией.

О том, что наша экономика слишком велика, чтобы от нее можно было отказаться, говорит и эксперт «Комсомольской правды» пермский экономист Дмитрий Клещев. В том же Прикамье производят уникальную продукцию, которую нечем заменить.

Экономист Дмитрий Клещев полагает, что от санкционного давления западная экономика только проигрывает. Фото: Ирина АВЕРКИНА

- Например, Пермский край - один из мировых лидеров по производству калийных удобрений, - перечисляет Дмитрий Клещев. - Здесь расположено Верхне-Камское месторождение – одно из трех самых мощных в мире. Сопоставимый уровень запасов есть только в Белорусии и Канаде. На базе этого месторождения также добывается сырье для производства «космических» металлов - титана и магния. Без них невозможен выпуск самолетов и ракет.

Эксперт подчеркнул, что пермский регион занимает ведущие позиции в мире по производству магния.

- Соликамский магниевый завод, который его выпускает, теперь единственное в Европе подобное предприятие, поскольку Китай, начиная с 2000-х годов, выдавил конкурентов, установив низкие цены на этот металл, и европейские, а также американские завода вынуждены были закрыться. Сейчас СМЗ, по сути, является единственным альтернативным поставщиком магния на мировой рынок, - отметил Дмитрий Клещев.

Перечислил эксперт и другие позиции, где наша страна занимает лидирующее положение. Существенные территории в стране покрыты лесами, в том числе и в Прикамье. Поэтому мы являемся крупнейшим мировым производителем древесины. И не требуется лишний раз напоминать про запасы нефти и газа в нашей стране. Россия становится сегодня также мировым лидером по поставкам продукции продуктов питания, в первую очередь, сельскохозяйственной. И этот перечень можно продолжать.

- Действительно, санкции создают сложности в поставке многих товаров на зарубежный рынок, - признал Дмитрий Клещевю - Но с учетом того, что большая часть мира к санкционным режимам не присоединяется, эти ограничения носят, скорее, тормозящий, но не блокирующий характер. Уж даже если Иран неплохо справляется с санкциями и успешно развивается, то относительно такой крупной экономики как российская, с тем огромным потенциалом, который у нее имеется, идея санкционного давления изначально выглядела несостоятельной. А учитывая еще, что у нас есть серьезные отрасли, которые практически не имеют аналогов в мире, например, это та же самая атомная промышленность, то понятно, что эти санкции воспринимаются в мире как способ недобросовестной конкуренции.

Как считает эксперт, западная экономика проигрывает, а не выигрывает от санкционного режима.

- Глобальные Восток и Юг смотрят на все происходящее через призму понимания, что это попытка сдержать российскую экономику в условиях медленно уступающей позиции западной экономики, - полагает Дмитрий Клещев. - Но Запад от такого сдерживания только проигрывает.