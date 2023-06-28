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Общество28 июня 2023 11:45

Экономика России слишком велика, чтобы от нее отказаться

Только в одном Пермском крае выпускается продукция, которую нечем заменить
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
В Перми разработали «прорывные» авиадвигатели семейства ПД-14, которые будут устанавливать на новейшие российские лайнеры МС-21. Фото: ОДК.

В Перми разработали «прорывные» авиадвигатели семейства ПД-14, которые будут устанавливать на новейшие российские лайнеры МС-21. Фото: ОДК.

На Петербургском международном экономическом форуме-2023 поднималась такая тема, как санкционное давление на российскую экономику.

В частности, на пленарной сессии «Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым» Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сделал ряд заявлений касательно антироссийских санкций. Он подчеркнул, что попытки незаконного давления оборачиваются и против западных стран, учитывая значение российской экономики. И нравится это политикам или нет, но торгово-экономические отношения со странами Евросоюза рано или поздно будут восстанавливаться, поскольку у европейского бизнеса есть запрос на возобновление отношений с Россией.

О том, что наша экономика слишком велика, чтобы от нее можно было отказаться, говорит и эксперт «Комсомольской правды» пермский экономист Дмитрий Клещев. В том же Прикамье производят уникальную продукцию, которую нечем заменить.

Экономист Дмитрий Клещев полагает, что от санкционного давления западная экономика только проигрывает.

Экономист Дмитрий Клещев полагает, что от санкционного давления западная экономика только проигрывает.

Фото: Ирина АВЕРКИНА

- Например, Пермский край - один из мировых лидеров по производству калийных удобрений, - перечисляет Дмитрий Клещев. - Здесь расположено Верхне-Камское месторождение – одно из трех самых мощных в мире. Сопоставимый уровень запасов есть только в Белорусии и Канаде. На базе этого месторождения также добывается сырье для производства «космических» металлов - титана и магния. Без них невозможен выпуск самолетов и ракет.

Эксперт подчеркнул, что пермский регион занимает ведущие позиции в мире по производству магния.

- Соликамский магниевый завод, который его выпускает, теперь единственное в Европе подобное предприятие, поскольку Китай, начиная с 2000-х годов, выдавил конкурентов, установив низкие цены на этот металл, и европейские, а также американские завода вынуждены были закрыться. Сейчас СМЗ, по сути, является единственным альтернативным поставщиком магния на мировой рынок, - отметил Дмитрий Клещев.

Перечислил эксперт и другие позиции, где наша страна занимает лидирующее положение. Существенные территории в стране покрыты лесами, в том числе и в Прикамье. Поэтому мы являемся крупнейшим мировым производителем древесины. И не требуется лишний раз напоминать про запасы нефти и газа в нашей стране. Россия становится сегодня также мировым лидером по поставкам продукции продуктов питания, в первую очередь, сельскохозяйственной. И этот перечень можно продолжать.

- Действительно, санкции создают сложности в поставке многих товаров на зарубежный рынок, - признал Дмитрий Клещевю - Но с учетом того, что большая часть мира к санкционным режимам не присоединяется, эти ограничения носят, скорее, тормозящий, но не блокирующий характер. Уж даже если Иран неплохо справляется с санкциями и успешно развивается, то относительно такой крупной экономики как российская, с тем огромным потенциалом, который у нее имеется, идея санкционного давления изначально выглядела несостоятельной. А учитывая еще, что у нас есть серьезные отрасли, которые практически не имеют аналогов в мире, например, это та же самая атомная промышленность, то понятно, что эти санкции воспринимаются в мире как способ недобросовестной конкуренции.

Как считает эксперт, западная экономика проигрывает, а не выигрывает от санкционного режима.

- Глобальные Восток и Юг смотрят на все происходящее через призму понимания, что это попытка сдержать российскую экономику в условиях медленно уступающей позиции западной экономики, - полагает Дмитрий Клещев. - Но Запад от такого сдерживания только проигрывает.

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