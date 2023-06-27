Со дна реки Камы в Перми подняли затонувший бесхозный пароход

Судно почикали местные жители на металлолом, когда уровень воды сильно понижался. Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

В Перми со дна реки Камы подняли старый затонувший сухогрузный теплоход типа «Шестая Пятилетка». Работы по подъему и утилизации бесхозного имущества проводила специализированная организация из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.

– Чтобы поднять судно из воды на рабочей площадке установили мощную тяговую лебедку, а также оборудовали мертвые якоря. Корпус сухогруза вытянули на берег при помощи стальных канатов. Весь процесс занял два дня, преодолели 140 метров от фарватера до берега, - рассказал главный инженер ООО «Альтернативные решения» Алексей Васильев.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Вес этого теплохода составил около 140-150 тонн. Так как он не представляет никакой исторической и культурной ценности, его просто разберут на металлолом.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

По словам специалиста, работу усложняла сильная замытость останков затонувшего сухогруза, так как произошло большое заиливание.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

– Годами вода забивает илом и песком отсеки, дно судна и корпус. Все это значительно увеличивает вес судна и усилие на его вытягивание. Поэтому, чтобы его извлечь на берег, требуется специальное водолазное и такелажное оборудование и опытные специалисты, – добавил Алексей Васильев.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Глава Минприроды Дмитрий Беланович отметил, что поднимать и утилизировать затонувшие судна важно для очистки реки и расширения судоходства. Старые лодки, катера, баржи, понтоны, металлоконструкции, которые долгое время лежат на дне Камы, являются серьезной проблемой для окружающей среды. Кроме того, все это может стать угрозой для местных жителей.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

На сегодняшний день только возле КамГЭС обнаружено порядка 10 затонувших судов. Речь идет о километровом участке. По данным экспертов, на дне Камы могут находиться сотни затонувших объектов. В настоящее время специалисты приступили к подъему со дня реки затонувшей 100-метровой баржи.

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края