Подавший в отставку мэр Перми написал в соцсети прощальный пост

Фото: страница Алексея Дёмкина ВКонтакте.

На своей страниц ВКонтакте, а также в Телеграмм-канале Алексей Дёмкин написал свой прощально-отчетный пост – он был главой Перми два с половиной года, а теперь подал в отставку.

- Сегодня Пермская городская дума рассмотрела мое заявление о сложении полномочий Главы Перми, - проинформировал Алексей Дёмкин. - Губернатор Дмитрий Махонин предложил мне перейти на работу в краевое правительство.

Алексей Дёмкин напомнил, что в начале позапрошлого года губернатор поставил перед ним задачу - подготовить город к юбилею и достойно отметить 300-летие Перми.

- Уверен, всем заметно, как за последние годы преобразился город, стал более ухоженным, красивым, современным, - обратил внимание Алексей Дёмкин. - Да и масштабы празднования Дня города будут вспоминаться еще долго.

Но при этом он скромно подчеркнул, что это - результат большой работы краевых и городских властей, депутатов, общественности.

Среди достижений Алексей Дёмкин перечислил: обновление общественного транспорта, концессионные соглашения по модернизации трамвайной сети и строительству школ, создание парковок, озеленение города. Он обратил внимание, что Пермь вошла в ТОП-7 крупнейших городов России по уровню комфортности проживания.

- Благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора Пермского края мы добились стопроцентной доступности дошкольного образования, принципиально улучшили качество дорог, вернули исторический облик значимым улицам, возобновили строительство муниципальных домов для расселения аварийного фонда, - отметил Алексей Дёмкин.

В завершение Алексей Демкин поблагодарил всю городскую команду, своих заместителей, депутатов.

- За время совместной работы нам удалось сделать многое, - оценил Алексей Дёмкин. - Продолжаю работать на благо Перми и Пермского края.

Напомним, известие о том, что Алексей Дёмкин покинет пост градоначальника, появилось 16 июня. На сайте краевого правительства появилась информация о том, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ему войти в состав краевого правительства, заняв должность вице-премьера.

Тогда же политологи называли кандидатуры его возможных преемников на посту мэра. Звучали фамилии вице-премьера правительства Прикамья Александра Борисова, советника губернатора, депутата краевого Законодательного собрания Павла Черепанова, исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора Александра Смертина, министра экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуарда Соснина.

27 июня на пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты приняли отставку Алексея Дёмкина. А временно исполняющей обязанности главы города предложили назначить 45-летнюю Ольгу Андрианову, заместителя главы администрации Перми по градостроительным вопросам.

Не исключено, что она примет участие в выборах Главы Перми в качестве кандидата. И если выиграет их - это будет первый случай в пермской истории, когда у руля города встанет женщина.

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