В Перми отец школьника, ставшего инвалидом после прививки, отсудил 1,5 миллиона рублей

На моральную компенсацию Юрий Леонтьевич планирует купить Андрею электрическую коляску, у него уже нет сил катать сына. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми отец парня, ставшего инвалидом после прививки от клещевого энцефалита, отсудил у ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №4» полтора миллиона рублей.

- Очередное решение суда о взыскании 1,5 миллионов рублей компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью 12-летнего школьника вступило в законную силу, - сообщает телеграмм-канал Медико-правовой коллегии, специалисты МПК с самого начала ведут и отслеживают дело Андрея Волкова. – Сначала Кировский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу отца пострадавшего ребенка, а потом это решение оставил в силе Пермский краевой суд.

История редкого поствакцинального осложнения произошла в Перми в далеком 1996 году, когда бойкого и активного семиклассника вместе с другими ребятами позвали в медкабинет. Им делали вторую прививку от клещевого энцефалита. Информированного согласия от родителей тогда не требовали.

Первую прививку Андрей тоже перенес неважно, а после второй отошел от фельдшера на несколько метров и упал. Парень перестал чувствовать свои ноги.

В 13 лет Андрей Волков лишился ног после прививки от клещевого энцефалита.

Его подняли, положили на кушетку и дали ватку с нашатыркой, правда «скорую» вызывать не поспешили, а вызвали через час, когда по ногам и спине у мальчика уже пошло онемение. В итоге в 13 лет активный и бодрый ребенок оказался в инвалидной коляске. Андрей в детстве он мечтал стать пилотом, а после роковой прививки мог только кушать, разговаривать и двигать руками, а обслуживать себя - нет.

Первый суд по этой истории состоялся в 2000 году. Тогда в пользу самого ребенка, ставшего инвалидом-колясочником, районный суд взыскал 30 000 рублей компенсации морального вреда, а отцу Андрея – Юрию Леонтьевичу Волкову - в иске вообще было отказано. Сумма по сравнению со всеми страданиями, выпавшими на долю этой семьи, была смехотворной и быстро ушла на оплату лекарств.

В 2021 году мама Андрея Волкова подала повторный иск с просьбой возместить ей миллион рублей морального вреда. И сначала Кировский районный суд встал на ее сторону, а потом и краевой.

В этом году обратился в суд и отец пострадавшего школьника, и суд назначил ему 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. На эти деньги отец Андрея планирует купить электрическую коляску, а то у него уже нет сил, чтобы катать сына.

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