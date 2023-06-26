В Перми состоялся экологический праздник «Васильевские просторы»

На эко-празднике прошла экологическая викторина.

Заботиться о природе, приучать к этому гостей территорий, не мусорить и очищать от мусора берега речек решили жители Голованово, Малых рек и Нижней Васильевки. Проект ТОС «Васильевский» стал победителем 25 конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», выиграв грант на реализацию проекта «Малым рекам – чистые берега».

Эко-активисты ТОС "Владимирский" очистили берег реки от мусора.

В минувшие выходные в Перми состоялся эко-праздник «Васильевские просторы». ТОС «Васильевский» действует уже 14 лет, и прошедший 24 июня экологический праздник был также приурочен дате создания территориального общественного самоуправления.

Начался эко-праздник с юмористического театрализованного представления. Затем отличившимся эко-активистам и спортсменам микрорайонов вручили грамоты и подарки. Отметили и юных художников, которые представили на конкурс свои пейзажи Васильевки. Их рисунки разместили на небольшой выставке. Руководитель Общественного центра «Голованово» Мария Сирина поздравила долгожителей микрорайонов.

Юным художникам вручили подарки.

Затем начались мастер-классы. Дети и взрослые учились восточным танцам, изготавливали бумажные васильки, рисовали красочные открытки. Желающие отвечали на вопросы экологической викторины. А самые сильные активисты состязались в спортивной эстафете и перетягивании каната.

Как рассказала председатель ТОС «Васильевский» Инна Шестакова, в рамках проекта «Малым рекам – чистые берега» в мае и июне эко-волонтеры уже провели несколько субботников по очистке берегов рек Чусовой и Васильевки. Этим они занимаются уже на протяжении десяти лет. И это очень важно, ведь в жаркую погоду эти реки привлекают много отдыхающих. Сюда приезжают семьями купаться, устраивать пикники. Рыбаки ценят эти места за отличный клёв. Иногда в выходные здесь «яблоку некуда упасть», всё усеяно палатками.

- В течение лета очист

Во время праздника проводились веселые конкурсы.

им от мусора всю прибрежную полосу реки Васильевки – это 1380 метров, - рассказала Инна Шестакова. - На берегу установим информационный стенд с призывом не засорять окружающую среду. А на подходе к реке по улице Малореченской будет обустроена контейнерная площадка. Также с июля, когда начнётся массовое купание, волонтёры будут раздавать листовки с объяснением о том, как важно беречь прибрежную зону, и с информацией о правилах поведения у водоёма.

В одном из субботников в начале июня приняли участие не только жители Малых рек и Васильевки, но и сотрудники ПЦБК, волонтёры «Союза активной молодёжи» предприятия. На помощь пришли и самые маленькие эко-активисты, которым с детства прививают чувство бережного отношения к природе.

Елена Хохрякова и ее дочка Софья внесли свой вклад в уборку территории.

Сотрудница ПЦБК Елена Хохрякова пришла тогда на субботник с дочкой Софьей.

- Дочке нравится участвовать в экологических акциях, - призналась она. - Мы раньше жили здесь неподалёку, через мост ходили на электричку. Сейчас заметно меньше стало мусора на берегу, видно, что жители ухаживают за территорией. Ну и мы внесли свой посильный вклад.

- Впечатления самые замечательные, все удалось на славу! – поделилась впечатлениями от эко-праздника «Васильевские просторы» Елена Трушникова, которая пришла с дочкой Настей. - И детям, и взрослым нашлось занятие по душе. И потанцевали, и в мастер-классах поучаствовали, и в соревнованиях. Я живу тут уже лет 20, мы всегда, когда получается, выходим на субботники и прибираем территорию, ведь это наш дом и о нем нужно заботиться.