В Перми айтишники зарабатывают в среднем 76 тысяч рублей в месяц

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В каких сферах жителям городов Приволжья платят больше всего?

Агентство РИА Новости составило рейтинг 100 российских городов по зарплатам в самых высокооплачиваемых отраслях.

Например, в Москве больше всего зарабатывают работники банков и финансовых услуг. Средняя зарплата в этой отрасли в столице составляет 227 тысяч рублей.

Из приволжских городов самую высокую позицию – 27 место – занял Оренбург. Здесь лидирует добывающая отрасль со средней зарплатой в 94 тысячи рублей.

На 32 строчке – Нижний Новгород. В столице ПФО больше всего получают специалисты IT и связи, в среднем - 90 тысяч.

В Казани, которая заняла 35 место, самые высокие заработки, в среднем, у тех, кто занимается профессиональной и научной деятельностью – 86 тысяч.

То же самое наблюдается и в Уфе, занявшей 38 строчку с показателем в 83 тысячи. Больше всего зарабатывают ученые и в Пензе – в среднем 63 тысячи, но этот город занял лишь 72 место в рейтинге городов страны.

В середине списка – на 51 месте - находится Пермь. Здесь также в лидерах - IT и связь. Айтишники здесь получают в среднем 76 тысяч рублей в месяц.

Эта же отрасль - самая высокооплачиваемая в Ульяновске (76 место, 62 тысячи), и Ижевске (78 место, 59 тысяч рублей).

А вот в Кирове, который расположился на предпоследнем, 99 месте, неплохо заработать можно на госслужбе, где средний заработок составляет 45 тысяч рублей.

Где в Приволжье предлагают самые большие зарплаты?

Эксперты hh.ru составили рейтинг городов по среднему размеру зарплат, которые предлагают работодатели.

Четыре первые строчки заняли города Башкортостана. В столице республики Уфе средняя предлагаемая заплата составила 81,1 тысячи рублей, в Сибае, Благовещенске и Октябрьском – 74,8, 73,3 и 73 тысячи соответственно.

В ТОП-10 вошли еще два приволжских города: Казань со средней зарплатой 71,2 тысячи оказалась на 8 месте, а Оренбург с показателем в 71 тысячу рублей – на 9 позиции.

Немного отстала от лидеров Пермь, заняв 13 строчку. Тут работодатели предлагают зарплату, в среднем, в 68,5 тысячи рублей.

В целом по Приволжскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 50 тысяч рублей.