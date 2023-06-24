Первые лица Прикамья высказываются о ситуации в стране

Первые лица Прикамья выражают слова поддержки Президенту и просят жителей региона не поддаваться на провокации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После выступления Президента России руководители Пермского края и лидеры общественного мнения начали высказываться по ситуации с вооруженным мятежом. Мы приводим их мнения, опубликованные на личных и официальных страницах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

- Пермский край – вместе с Президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! – сообщил он в своем телеграмм-канале. - Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины. В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации – доверяйте только официальной информации.

Губернатор Прикамья также отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть наши земляки и попросил их не поддаваться на провокацию, и следовать приказам Вооруженных сил РФ.

- Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся, - попросил губернатор Пермского края.

Уполномоченный по правам человека в Пермского крае Игорь Сапко:

- Во времена тяжелых испытаний, которые не раз проходила наша страна, всем нам нужна консолидация и опора друг на друга, - сказал Игорь Вячеславович. – В такие времена всегда появлялись люди, которые отдавали приоритет своим личным корыстным целям и задачам, не думая ни о народе, ни о будущем страны. Как историк скажу вам, были у нас и стихийные бунты, и «смутное время», «корниловский мятеж», проходили мы и Лжедмитриев, и междоусобные войны, но всегда побеждал здравый разум!

И в современной истории России мы помним и 1991 год, 1993, когда предпринимались попытки разорвать страну, запустить всевозможные силы, в том числе и из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин в своем обращении четко разграничил мужество, отвагу и верность своей стране всех, кто честно сражался и тех людей, кто решил использовать свое положение для попытки мятежа. Ничего у них не выйдет! Современное российское общество поддерживает усилия и Президента РФ, и нашей российской армии, всего нашего добровольческого сообщества по решению задач СВО.

Позиция Президента понятна: он призвал к единству, консолидации и ответственности!

Я с Президентом!

Председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края Арсений Коротовских:

- Молодежь Пермского края – вместе с Президентом Российской Федерации! - написал он в своем телеграмм-канале. - Сегодня, в День молодежи, перед молодыми людьми нашей страны стоит важная задача – проявить сплоченность, единство и не поддаваться на провокации.

Уверен, что молодежь России проявит политическую и социальную зрелость, благоразумие и ответственность перед Отечеством. Считаю особенно важным на деле показать бойцам, которые защищают нашу Родину на передовой, что дестабилизировать ситуацию в тылу не удастся.

Друзья, призываю сохранять спокойствие и относиться трезво к поступающим новостям. Доверяйте только официальной информации из проверенных источников и не поддавайтесь на провокации! Мы с нашим Президентом Владимиром Путиным!

Обозначил свою позицию и глава Перми Алексей Дёмкин, при этом успокоив пермяков, что все службы в городе работают в штатном порядке.

- Сила нашей страны и нашего народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории, - написал в своем телеграмм-канале Алексей Дёмкин. - Мы – с Президентом Владимиром Путиным! И со всеми бойцами, защищающими суверенитет России.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих:

- Вместе за Президента! – написал он в телеграмм-канале Парламент/Пермский край. - Мы все помним уроки истории. Никто и никогда не мог ослабить нашу страну извне. А сейчас нельзя допустить раскола внутри нашего общества. Сегодня мы, как никогда, должны быть сплоченными, сильными и готовыми принять любой вызов. Позиция Президента однозначна — мы защитим страну и народ от предательства и угроз. Уважаемые жители Пермского края, от нас с вами зависит стабильность, целостность и благополучие нашей Родины. Если мы будем едины – мы победим!

Министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов:

- В самый трудный момент для России мы должны быть едины, - говорит Виктор Александрович. - Сегодня, когда Россия ведет жестокую и бескомпромиссную борьбу с националистическим режимом, с навязыванием западных ценностей, пытаясь отстоять свое священное право на независимость, право свободно жить, работать и воспитывать своих детей, Пригожин своими действиями дискредитирует подвиги и борьбу за будущее нашей Родины со стороны простых бойцов ЧВК Вагнер, освобождавших Соледар и Артемовск.

Пригожин не преминул воспользоваться ситуацией и ради удовлетворения своих личных амбиций, нанес удар в спину Верховному Главнокомандующему России, Президенту Владимиру Путину, народу нашей великой страны, а также доблестным воинам Вооруженных сил России, тем ребятам, которые сейчас сражаются с врагом на передовой.

Хочу выразить слова поддержки Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обратиться к каждому жителю нашей страны! Не поддавайтесь на провокации! Будьте верны Родине, святым идеалам, не предавайте Россию и ее народ, не давайте ни малейшего шанса врагам нас разобщить!

Пермский эксперт Лилия Ширяева:

- Главное сейчас - не сеять панику, не множить панику, не поддаваться панике, - написала она на своей странице ВКонтакте. - И действовать по закону, это я как юрист считаю. Краевой Минтербез уже предупредил: есть призывы к проведению незаконных массовых мероприятий. За участие в несогласованных акциях предусмотрена ответственность.

Продолжаем хорошо делать свои дела и помогать тем, кому требуется помощь. И ещё...

Я очень хорошо помню рассказы моей прабабушки Ани, прямо картинки перед глазами стоят, как красочно она вспоминала о том:

- Как она, подростком, с мамой и маленькими братьями и сестренками, пряталась в погребе, когда в деревню приходили белые. А ее отец воевал, их некому было защитить.

- И точно так же они прятались в погребе, когда в деревню приходили красные.

- Как и те, и другие все забирали: вещи, продукты, животных.

- Как им было страшно каждый раз.

Шла гражданская война...

Бог нас хранит!

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