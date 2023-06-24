В ночном ДТП с мотоциклами в Пермском крае погибла девушка

Столкновение двух мотоциклов и пешехода произошло около часа ночи в Кунгуре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшное ДТП с пешеходом и двумя мотоциклами произошло поздно ночью 24 июня в Кунгуре. Пятничные ночные гонки по улицам города закончились тем, что пять человек попали в больницу. Вскоре одна из них – молодая девушка - скончалась.

- Ночью на Плехановском тракте столкнулись два мотоцикла и пешеход, - рассказали «Комсомольской правде» очевидцы. - На каждом мотоцикле было по два человека. Видимо, скорость была приличная и после столкновения людей в буквальном смысле раскидало по дороге.

О причинах и обстоятельствах ДТП «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Авария произошла около часа ночи на 4 километре автодороги «Кунгур-Насадка», - пояснили в полиции. - Сначала 27-летний водитель мотоцикла Honda допустил наезд на пешехода. После этого транспортное средство потеряло равновесие. Следующий в попутном направлении второй мотоцикл Honda, им управлял 30-летний водитель, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущим мотоциклом.

После столкновения оба транспортных средства опрокинулись, пять человек – два водителя мотоциклов, два их пассажира и пешеход получили травмы. Их госпитализировали в больницу, но вскоре пассажирка второго мотоцикла от полученных травм скончалась.

В настоящий момент в ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, это уже второе за последние дни ДТП в Кунгуре с мотоциклистами. 22 июня водитель иномарки сбил мотоцикл Kawasaki, которым управлял 30-летний мужчина.

В Госавтоинспекции Кунгура напомнили, что мотоциклы, мопеды и велосипеды – самые неустойчивые и незащищенные транспортные средства, и даже незначительные столкновения могут повлечь серьезные последствия. Водителей мототранспорта просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, а также обязательно использовать мотошлем.

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