Пермские волонтеры «Пища жизни» передали помощь для рожениц и новорожденных Северодонецка

Час тьпларков передали представителю администрации Северодонецка Кристине Линьковой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры "Пища Жизни" из Перми и других городов России передали представителю администрации Северодонецка Кристине Линьковой, которая на днях приехала в Пермь, подарки для трех рожениц. А подарки в виде памперсов, медикаментов и детского питания для новорожденных направятся напрямую в Северодонецк.

- Не первый раз "Пища Жизни" помогает жителям Северодонецка в этот непростой час. Россия своих не бросает, - сказала Кристина Линькова.

Также в День памяти и скорби волонтеры провели акцию у мемориала "Скорбящая мать" для детей войны.

Фото предоставлено волонетрами "Пища жизни"

Пожилые пермяки показывали фотографии своих отцов, погибших в Великую Отечественную войну и читали стихотворения о своем военном детстве, а волонтеры кормили их солдатской кашей.

Фото предоставлено волонетрами "Пища жизни"

- Здесь собрались те люди, которые хотят почтить память советских воинов. И мы приехали с этой целью - вспомнить героев, а также покормить всех желающих. Пермь и Северодонецк связаны и не случайно два добрых дела объединены одним днем, днем помощи детям СВО и детям Великой Отечественной войны,- сказал директор "Пища Жизни" Пермь Старостин Александр.

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