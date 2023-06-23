Кролики-гиганты Пермского зоопарка Снежинка и Лев Валентинович стали родителями

Фото: Пермский зоопарк / Telegram

В Пермском зоопарке новое пополнение – появились маленькие Львовичи. Кролики породы Ризен Снежинка и Лев Валентинович стали родителями. Теперь их семья состоит из семи особей – мама, папа и пять крольчат.

Как рассказали представители зоопарка, малыши родились еще две недели назад. И все это время крольчиха прятала их в домике. Только сейчас Снежинка разрешила выводить своих ушастиков на прогулку.

Один маленький крольчонок вовсю исследует территорию вольера. Ходит осторожно, все обнюхивает. А вот другие малыши пока боятся и стараются держаться вместе. Они скромно лежат пушистым клубочком возле стенки в уголке.

Напомним, кролика-гиганта редкой породы Ризен по кличке Лев Валентинович привезли в пермский зоопарк в конце 2022 года из Барнаула. Этот ушастый здоровяк представитель самой крупной породы кроликов в мире. Ризен способны достигать 14 кг в весе.

Два месяца Лев Валентинович жил в вольере пермского зоопарка один. А в начале марта этого года к нему, наконец, привезли невесту – крольчиху по кличке Снежинка. Ее передала в зоопарк владелица частного хозяйства из поселка Юго-Камский. В отличие от Льва Валентиновича, который имеет дикий окрас «агути», Снежинка полностью белая.

Знакомство животных прошло бурно. Лев Валентинович решил сразу установить в семье свои правила. И этим он немного напугал крольчиху. Но, несмотря на это, отношения в семействе установились крепкие и трогательные. Снежинка моет своего избранника, если тот запачкался, показывает ему всю свою нежность и заботу. А Лева при этом отдыхает и позволяет себя любить.

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