Поехала защищать диплом и не вернулась: в Кирове пропала 25-летняя студентка из Пермского края

Фото: предоставлено Надеждой Коневских

В Кирове пропала 25-летняя жительница Усть-Качки Татьяна Вологжанинова. В июне девушка уехала из Перми на поезде до Кирова на защиту диплома. Она учится заочно в Вятском государственном университете и параллельно работает на территории курорта Усть-Качка.

Как рассказала ее коллега по работе Надежда, в Кирове Татьяна остановилась в гостинице на железнодорожном вокзале. Она планировала там прожить около недели.

– Переписывались, но переписки были короткие. Она писала, что все хорошо, диплом защитила, - рассказывает Надежда. – Последний раз она выходила на связь днем 20 июня, и ночью должна была ехать на поезде домой. А на следующий день Татьяна хотела выйти на работу.

Однако 21 июня Татьяна на работу не вышла, что на нее совсем не похоже, и девушку начали ее активно искать: написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт». В Кирове уже нашли отель, где жила Татьяна.

– Вещи Татьяны в гостинице лежат, а документов и телефона нет. Соответственно на поезд до Перми она не села, и пропала именно в Кирове. Связаться с вузом пока не смогли. Была Татьяна в университете и защитила ли она диплом, узнать так и не смогли, - пояснила Надежда.

Ориентировки на пропавшую в Кирове 25-летнюю девушку из Прикамья появились на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области.

Приметы Татьяны

Рост около 158 сантиметров, худощавого телосложения, короткие рыжие волосы и карие глаза, носит очки. Предположительно, в тот день была одета в серую кожаную куртку, синие джинсы и кеды.

Всех, кто мог видеть эту девушку или знает, где она находится, просят сообщить в отдел полиции или по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТКЖЕ

Телефон включился через месяц за 100 километров от дома: тайна пропавшей в Пермском крае 21-летней студентки

Наталью Рачеву ищут с 2008 года (Подробнее...)