«Комсомолка» и «Свеза» наградили победителей конкурса детского рисунка "Спасём лес от пожара карандашом и кистью"

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«Комсомольска правда» совместно с партнером компанией «Свеза» подвела итоги и наградила победителей конкурса, посвященного проблеме лесных пожаров.

Дети, вооружившись красками и цветными карандашами, нарисовали много картин. Видно, что очень старались! Читатели «Комсомолки» выбирали лучшие работы, нажимая сердечко рядом с понравившимся рисунком на нашем сайте.

Так, больше всех голосов получили Илья Спасенников, Таисия Маркова и Виолетта Беляева.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В нашей редакции ребята получили от спонсора конкурса компании «Свеза» классные подарки. А еще среди всех работ выбрали несколько рисунков, которые станут аншлагами в лесах Прикамья.

Поздравляем победителей!