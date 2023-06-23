Сказал, что будет на СВО водить машину, а сам ушел в разведку

Анатолий Лазеев героически погиб, принимая участие в СВО. Фото: соцсети.

- Толя был жизнерадостным человеком, интересным собеседником, со своей жизненной позицией, всегда имел свое мнение, которое отстаивал, общаться с ним было легко и приятно. Поступок он совершил настоящий, мужской, не каждый так сможет.

Таким вспоминают 53-летнего Анатолия Лазеева, погибшего на СВО, его товарищи. Говорят, не были удивлены, когда узнали, что он пошел защищать Родину добровольцем. Никогда не мог терпеть несправедливость.

Прошел «горячие точки»

Анатолий Лазеев более 23 лет посвятил службе в органах внутренних дел. Начинал в 1992 году милиционером ППСМ УВД Свердловского района Перми. Работал командиром отделения патрульно-постовой службы, инспектором, инспектором по розыску ГИБДД.

- Анатолий Владимирович более 19 лет посвятил работе в Госавтоинспекции, завершив службу в должности инспектора контрольно-профилактического отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю в звании майора полиции, - рассказали его коллеги в Управлении ГИБДД по Пермскому краю. - Он дважды был участником боевых действий на Северном Кавказе.

- В 45 лет папа пошел учиться, проходил курсы по переподготовке и повышению квалификации, - рассказывает его дочь Екатерина. - Работал на предприятии «Уралбумага» ведущим специалистом по охране труда до момента, пока не ушел на СВО. Его ценили и уважали коллеги.

Более 20 лет Анатолий проработал в полиции. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Полгода был пропавшим без вести

На передовой пермяк оказался в июне прошлого года. Примерно через месяц в составе разведывательного взвода его отделение было атаковано противником. Как рассказали «КП» его коллеги из ГИБДД, в этом бою Анатолий Лазеев был ранен осколком в спину, а очередь из автомата перебила ему ноги.

Ранеными оказались и четверо его сослуживцев. Приказав остальным проводить эвакуацию раненных, пермяк занял стрелковую позицию и ответным огнем прикрывал отход товарищей. В итоге остался один против штурмовиков диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Когда противник вплотную подошел к позициям, где располагался Лазеев, он взорвал их и себя гранатой.

Боевым товарищам Анатолия благодаря героическому поступку удалось выйти из окружения. Более полугода он считался пропавшим без вести. Несколько месяцев назад произошел обмен телами с противниками. В Ростове провели ДНК-экспертизу, которая подтвердила личность Лазеева.

19 июня в Перми прошла гражданская панихида, проститься с Анатолием Лазеевым пришли больше сотни его коллег, друзья. Они несли к его закрытому гробу красные гвоздики и алые розы. Не могли скрыть слез ни женщины, ни мужчины.

Семья на первом месте

У Анатолия Лазеева остались жена Наталья, две дочери - 22-летняя Полина и 32-летняя Екатерина, два внука. Он много времени уделял работе, но при этом всегда ставил семью и детей на первое место.

- Мы с Толей познакомились, когда мне было 17 лет, а ему 18, - говорит Наталья. - Я ждала его из армии, каждый день с работы, с Кавказа ждала, всю жизнь ждала. Он очень любил наших дочек, семью всегда ставил на первое место. При любой удобной возможности старался показать этот мир, отправлялся вместе с ними в путешествия.

- Он был прекрасным человеком, добрым, отзывчивым, искренним, нам очень жаль, что его с нами больше нет, - говорили на панихиде друзья Анатолия. - Он героически погиб, невероятной силы духа человек, мы им очень гордимся.

Лазеев любил путешествовать с семьей. Фото: Соцсети.

Умел дружить и был из интеллигентной семьи

На похоронах друг детства Лазеева вспоминал, когда они учились в 8 классе, жили они на Крохолевке, в то время это был достаточно криминальный район.

- Я пришел к ним домой и, как будто попал в другой мир, это была семья, как мотыльки, - говорит товарищ. - Совсем другие, очень интеллигентные. Мама с двумя высшими образованиями преподавала тогда в ПГУ, папа тоже был педагогом, но большую часть жизни работал ювелиром, делал украшения. Мама Анатолия Лазеева родилась в блокадном Ленинграде, а потом ее вывезли оттуда в Пермь к родственникам.

Анатолий был настолько сострадательным, что умудрялся заводить друзей даже среди пострадавших в ДТП. Родные рассказывают, что у него есть товарищ, с которым он так познакомился лет двадцать назад и крепко дружил пока не ушел на СВО.

- Он был прекрасным человеком, добрым, отзывчивым, искренним, нам очень жаль, что его с нами больше нет, - сказали пришедшие на панихиду друзья Анатолия. – Он героически погиб, невероятной силы духа человек, мы им очень гордимся.

Дома Анатолия ждала большая семья. Фото: семейный архив.

Оберегал родных и редко вдавался в подробности

Когда Анатолий работал в ГИБДД, он был дознавателем, расследовал автоаварии с пострадавшими. Старался оберегать семью от происходящего, но были случаи, когда не он мог терпеть несправедливость.

- Был такой случай, Толя пришел домой, расстроенный, - вспоминает Наталья Лазеева. – Спросила, что случилось, он рассказал, что водитель Газели под наркотиками сбил насмерть маленькую девочку. Так она ему в душу запала, он ее описывал: волосы у нее были золотистые, ангелочек просто, а судья отпустила виновного под подписку о невыезде. Тогда Толя попросил фотографии у мамы этой малышки, распечатал их на больших листах и пришел к прокурору района. Он рассказал, что случилось, тогда решение судьи оспорили, дело удалось довести до конца, водителя осудили.

«Хотим, чтобы наградили»

В мае 2022 года Анатолий с Натальей отдыхали на Кавказе, после этой поездки он пошел в военкомат и написал заявление с просьбой принять его в добровольческий отряд в боевой армейский резерв.

- У него, видимо, что-то екнуло внутри, нахлынули воспоминания о боевых действиях на Кавказе, и он решил ехать на СВО, - говорит дочь. - Мы не отпускали его, отговаривали, но он всех успокаивал, говорил, что будет грузовик водить, а потом мы узнали, что он был разведчиком.

В августе ребята, с которыми уезжал Анатолий Лазеев, начали возвращаться домой, а от него уже месяц не было никаких вестей. Родным удалось выяснить, что он героически погиб, погиб и его командир, который не успел донести информацию о подвиге Лазеева, но есть другие свидетели. Теперь семья будет добиваться, чтобы его наградили, пусть даже посмертно.

- Я знаю, что коллеги запомнят его как верного товарища, всегда готового прийти на помощь, справедливого и рассудительного, - говорит Екатерина. - Таким он был и в семье.

- Мы были вместе и в горе и в радости, - добавляет Наталья. - Он был несокрушимой скалой, моей опорой, а я - надежным тылом. Я благодарна за годы, прожитые с ним.

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