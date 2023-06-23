Семье пермяков, которые исправно платят за электричество, пришел счет о долге почти на полмиллиона рублей

У супругов отключили электричество. У них трое детей, теперь они не могут ни помыться, ни приготовить еду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В редакцию «Комсомольской правды» обратились супруги, проживающие по улице Василия Сазыкина в поселке Новоильинсикй Нытвенского района. Они рассказали, что в апреле этого года получили от ПАО «Энергосбыт» счет с долгом в 430 тысяч рублей.

- Мы все платили вовремя. Все чеки я сохраняю (квитанции есть в распоряжении «Комсомольской правды» - Ред.), - говорит Эльвира. - Даже взять платеж за март: мне пришел счет на 1,5 тысячи, никакой задолженности там не было, в предыдущие месяцы тоже, а уже в апреле он появился, да еще какой! В мае размер долга вырос уже до 450 тысяч. Это безобразие какое-то.

Муж Эльвиры пришел в отделение «Пермэнергосбыта» за объяснениями, но вразумительного ответа не получил - его направили в «МРСК Урала». Там мужчина написал заявление и вскоре в дом приехали сотрудники, сняли показания и уехали.

- При этом нам постоянно звонили из «Пермэнергосбыта» и требовали погасить задолженность в 430 тысяч рублей, говорили, что отключат электричество, - возмущается муж Эльвиры Сергей. - На мои возражения, что никакой задолженности у нас нет, а все чеки на оплату я предоставил, никак не реагировали. В итоге 6 июня нам отключили электричество.

Муж Эльвиры написал заявление прокурору Нытвенского района, старшему советнику юстиций Юсупову И.В. Заявление было написано еще 29 мая, но никаких действий не предпринимается.

Заявление в прокуратуру. Фото предоставлено Эльвирой

- Один раз нам звонил помощник прокурора и сказал, что разбирается в ситуации, но прошел почти месяц, а никаких результатов нет, - сокрушается Эльвира. - 6 июня нам отключили электричество. У меня трое маленьких детей, еще я в положении. У нас все на электричестве держится. Ни помыться, ни еду приготовить мы теперь не можем.

Оперативный комментарий в «Пермэнергосбыт» получить не удалось. «Комсомолка» направила запрос в прокуратуру Пермского края.

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