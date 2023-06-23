Природа, особая атмосфера и новый уровень комфорта: в Перми открылись продажи комплекса «Причал»

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Жилой квартал комфорт-класса «Причал»* строится в районе Верхняя Курья, в тихом уютном месте у воды. До центра города всего 20 минут на машине, до ближайших остановок общественного транспорта – 10 минут неспешным шагом. Рядом с комплексом находится торговый центр, загородный клуб отдыха, сосновый бор, набережная, которая в скором времени будет благоустроена. ЖК «Причал» встретит новоселов ритмичными фасадами и уютными дворами с обилием зелени. А бульвар с выходом на набережную, уютные холлы, просторный паркинг и большое разнообразие планировок добавят комфорта и уюта. Рассказываем, чем еще примечателен новый жилой комплекс.

КОНЦЕПЦИЯ

Квартал «Причал» – это жизнь в курортной части города, в тихом уютном месте у воды. Жилой квартал разработан с бережным отношением к природному окружению и авторской архитектурой. Здесь царит особая атмосфера и начинается новая история места, где всегда можно вернуться к своему причалу, к себе домой.

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АРХИТЕКТУРА

ЖК «Причал» состоит из 6 домов квартальной застройки с гармоничной архитектурой. Фасады зданий натуральных оттенков подчеркивают стройность квартала и природное окружение места. Комфортная этажность, элегантная отделка экстерьера и скошенные углы балконов добавляют внешнему облику домов ритм курортной застройки. Угловые окна дополняют архитектуру проекта и наполняют комнаты естественным светом.

УЮТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Находиться на территории кварталов можно спокойно и безопасно: дома сгруппированы в четыре урбан-блока без машин. Приватные пространства выполнены в виде сенсорных садов с обилием зелени и продуманным ландшафтным дизайном. Архитекторы спроектировали дворы, разделив локации на несколько частей. Для восстановления сил – уютные релакс-зоны с беседками и теневыми навесами. Зарядиться энергией для новых свершений помогут воркаут и спортивные зоны. Для неспешных прогулок с детьми – игровые площадки из природных материалов для раннего развития малышей, тренировки интеллекта и мелкой моторики. Между собой урбан-блоки объединит бульвар для неспешного променада, выходящий на набережную. При этом двор будет абсолютно удобным для жителей: вся его территория, включая вход в подъезд, будет выполнена без пандусов и ступеней для свободного проезда детских колясок, велосипедов.

Рекламодатель ООО «ПермьСтандарт». ИНН 5906171822

На территории жилого комплекса появится частный детский сад. На первых этажах домов откроются офисы, кофейни, спортивные студии, детские развивающие центры, клиники и многое другое. Кроме того, квартал «Причал» оснащен наземными парковками. Там же будут оборудованы станции для заряда электромобилей и парковки для велосипедов.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ КВАРТИРЫ

В квартале представлены коллекционные квартиры с видом на Каму, сосновый бор и бульвар, варианты с террасами на первых этажах. Только представьте, яркие рассветы над рекой и виды как с открытки – простор и величие Камы, а главное – абсолютный комфорт в шаге от центра. Камерные зоны во дворах – уютные пространства для утренних завтраков и детских праздников. В жилом комплексе большое разнообразие планировок: студии, однокомнатные, евроварианты с просторными кухнями-гостиными. Есть практичные варианты с гардеробными, а также двух-, трёхкомнатные квартиры.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

В квартирах ЖК «Причал» выполнена улучшенная теплоизоляция, установлены окна с энергоэффективными стеклопакетами и детскими замками. В квартиры будет подаваться чистая питьевая вода, прошедшая механическую фильтрацию от тяжёлых металлов, ионизацию и антибактериальную обработку УФ-излучателями. Квартиры сдаются с хорошей базовой отделкой White Box,** выполненной из высококачественных материалов и комплектующих. Установлены высокопрочные металлические входные двери, выравнены стены и пол, сделана скрытая разводка инженерных коммуникаций, электро- и водоснабжения, установлены радиаторы с системой терморегуляции от ведущих производителей.

Если вы хотите жить в квартале у воды, звоните по телефону +7 (342) 254 04 82.

Рекламодатель ООО «ПермьСтандарт». ИНН 5906171822

Рекламодатель ООО «ПермьСтандарт» ИНН 5906171822

* Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ».

Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.

Условия программы: При приобретении объектов долевого строительства, расположенных в жилом комплексе «Причал», оплата цены договора участия в долевом строительстве осуществляется по всем действующим формам оплаты: за счет собственных денежных средств, с привлечением кредитных средств.

Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. +7 (342) 254 04 82.

** White box – качественная предчистовая отделка.

Настоящее предложение не является публичной офертой.

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