Из троечников в отличники, а потом и в мультистобалльники: пермский выпускник сдал два ЕГЭ на 100 баллов

Самым сложным для Даниила Плотникова стал не сам экзамен, а ождание результата ЕГЭ. Фото: Министерство образования Пермского края.

- Признаюсь, в средней школе учился я так себе: получал не только четверки, но и тройки, зато в 10 классе вырвался в отличники, а в одиннадцатом совершил финальный рывок и сдал два экзамена на сто баллов, - говорит выпускник пермского лицея № 10 Даниил Плотников.

Молодой человек получил высший балл по физике и русскому языку, а как у него это получилось, мультистобалльник рассказал «Комсомольской правде».

- В 9 классе нас разделили по классам, и я начал углубленно изучать физику, математику и It. Эти предметы нравились мне больше, чем языки и экономика, которые углубленно изучают в нашем лицее. В итоге у меня появилась мотивация, я начал учиться лучше, а в десятом классе выбился в отличники. Одновременно начал решать олимпиадные задачи, участвовать в олимпиадах, и в декабре 2022 года стал призером олимпиады в Высшей школе экономики.

Это уже давало возможность юноше поступить в вуз, и Даниил спокойно занялся подготовкой к ЕГЭ.

- Занимался в школе, дома, а еще пошел на курсы подготовки к ЕГЭ. Трудился по нарастающей: весь май прорешивал варианты, и родители даже освободили меня от всех домашних обязанностей. Но я все равно помогал им прибраться, выносить мусор и с собаками погулять. Это помогало мне отдохнуть и переключиться.

Собак у Даниила две: джек-рессел-терьер и мопс. Хвостатые друзья прекрасно понимали, что хозяин занят важным делом, и всеми силами поддерживали его, засыпая у ног.

- На экзамене волнение, естественно, присутствовало. Ведь даже профессионалы, выходя на сцену, тоже напрягаются. Но, несмотря на волнение, в своих ответах я был уверен. А еще каждый раз я менял аватарку, и теперь точно уверен: учитель на аве – сотка в кармане!

Самым сложным для мультистобалльника стал даже не сам экзамен, а время ожидания результата.

- В других регионах баллы объявляли днем и даже утром, а у нас – поздно вечером. И когда ребята писали в чате, что в каком-то регионе объявили результат, я заходил на сайт и обновлял страничку. Пульс в этот момент каждый раз от 0 до 100 прыгал. В итоге, когда я увидел свои 100 баллов по русскому языку, запрыгал от счастья! Естественно, сразу же позвонил родителям и учительнице. А про вторые 100 балов мне сообщила педагог, потому что сначала результаты поступили в школу.

По мнению Даниила, показать отличный результат получится только тогда, когда школьник сам этого захочет. Никакие даже самые прекрасные родители или замечательные педагоги не заставят человека учиться, работать над собой или совершить серьезный рывок.

Теперь мечта мультистобалльника Даниила Плотникова почти в кармане: он без пяти минут студент, а после окончания вуза парень планирует стать программистом, аналитиком или инженером.

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