Специальные сервисы защитили сайты правительства Пермского края от хакерских атак

Фото: Правительство Пермского края

В начале недели на сайты правительства Пермского края и подведомственных учреждений были совершены попытки хакерских атак. В краевом Министерстве информационного развития и связи (МИРС) сообщили о полном устранении всех угроз.

Под надежной защитой

Целостность всей информационной инфраструктуры региона успешно обеспечивает специальный сервис антиDDOS. Хакерские атаки на сайты краевых властей происходят периодически, устранение угроз в настоящее время составляет 100%.

«В пики атак возможна заторможенность в работе информационных систем, ситуация находится под контролем», – заверил глава регионального ведомства Петр Шиловских.

Региональные информационные системы хранятся на серверах Центра обработки данных (ЦОД) правительства Пермского края. Они имеют аттестат соответствия требованиям защиты информации и современные средства защиты, что позволяет бороться с атаками на информационную ИТ-инфраструктуру и надежно защищать их от внешнего проникновения.

Также проводится всесторонний анализ атак на серверы ЦОД Правительства Пермского края, ограничен доступ и удаленное подключение к инфраструктуре центра через незащищенные каналы связи. В постоянном режиме проводится обновление и мониторинг актуальных баз данных средств антивирусной защиты.

В Пермском крае смарта 2022 года работает оперштаб по борьбе с киберугрозами. В том же году завершился переход на использование отечественных средств защиты информации в серверном сегменте ЦОД. Все это позволило реализовать первоочередные меры по защите от угроз безопасности информации.

С внедрением отечественного программного продукта начался этап создания Единого почтового домена Пермского края на 26 тыс. пользователей. Его используют все органы региональной власти, местного самоуправления и часть подведомственных организаций Пермского края. В 2023 году эта работа продолжается.

Готовим кадры

Задачи по защите информационных систем невозможно решить без квалифицированных кадров.

Потребность в специалистах в области защиты информации в Пермском крае сейчас решают три учреждениях среднего профессионального образования: Пермский радиотехнический колледж им. Попова, Пермский химико-технологический техникум, Чайковский индустриальный колледж. Контрольные цифры приема для них в этом году увеличили на 20%.

По этой же специальности есть программы обучения в двух пермских вузах – политехническом и классическом университетах. В общей сложности университеты ежегодно выпускают около 400 специалистов. Отдельные дисциплины по информационной безопасности представлены в рамках других образовательных программ педагогического и аграрно-технологического университетов.

Вместе с подготовкой специалистов в учебных заведениях Пермского края идет бесплатное обучение цифровым компетенциям стажеров и сотрудников предприятий в региональном сетевом ИТ-Университете на базе ПГНИУ. Все желающие могут бесплатно пройти обучение по программам траектории «Информационная безопасность». Они разработаны совместно с крупнейшими телекоммуникационными и финансовыми компаниями региона.

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