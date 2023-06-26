Выгодно ли покупать в Перми квартиру в ипотеку, чтобы потом сдавать ее в аренду?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Решили купить квартиру, чтобы к старости прибавка к пенсии была, – поделилась своей идеей пермячка Татьяна. – Возьмем в ипотеку «однушку» и будем сдавать. Арендная плата пойдет на взносы по ипотеке, ну и пока работаем, будем добавлять деньги из зарплаты, чтобы расплатиться быстрее. А потом уже чистая прибыль будет.

Губаха — чемпион

Приобретение квартир для сдачи в аренду стало весьма популярным у пермяков в последние годы. Но насколько выгодно такое вложение?

Эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера провели исследование и выяснили, в каких городах страны быстрее всего окупится приобретение однокомнатной квартиры для сдачи внаем. Они проанализировали статистику около 150 российских городов и назвали чемпионом нашу пермскую Губаху.

Источник: Сайт Администрации Губахинского городского округа.

По данным Домклик, однокомнатная квартира в этом городе обойдется в среднем в 900 тысяч рублей, а найти постояльцев можно за 17,2 тысячи рублей. Таким образом, расходы на покупку «однушки» можно компенсировать арендной платой всего за четыре с половиной года, при этом доход составит 22,5 процента годовых — ни одна банковская ставка не сравнится.

– При расчетах учитывались стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке и арендная ставка по такому жилью, учитывая цены предложения и аренды в базе Домклик, – рассказали аналитики сервиса. – На основе этих данных эксперты вычислили окупаемость и доходность. Данные расчеты не учитывают инфляцию и расходы на содержание квартиры. Предполагается, что квартира быстро находит арендатора после покупки и не простаивает пустой в течение всего срока, для которого рассчитаны окупаемость и доходность.

Причины лидерства Губахи понятны: при относительно невысокой стоимости жилья владельцы квартир выставляют высокую стоимость аренды, равняясь на цены в Перми и других крупных городах края.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Считаем деньги

Но жилье в самой Перми даже на вторичном рынке стоит значительно дороже. Так есть ли смысл нашей героине ввязываться в эту эпопею? Мы пошли тем же путем, что и эксперты Домклик, — решили посчитать срок окупаемости пермской квартиры.

В базе объявлений сервиса Домклик Татьяна выбрала однокомнатную «вторичную» квартиру в Индустриальном районе за 3 миллиона 245 тысяч рублей. Арендная плата в этом районе составляет в среднем 16 тысяч рублей, не считая коммунальных расходов. То есть за год от сдачи своей квартиры Татьяна получит 192 тысячи рублей. И ее вложение окупится за 16,9 года. Но: эти расчеты не учитывают, что с годами арендная плата будет расти. Так что срок окупаемости сократится примерно до 15 лет. Кстати, в Москве для «однушек» он равен 19,4 года, а в Санкт-Петербурге — 24,6 года.

Но так как Татьяна собирается покупать квартиру в ипотеку, нам важно учесть и это. С помощью ипотечного калькулятора Домклик мы посчитали, что при займе на 15 лет (это наш предполагаемый срок окупаемости жилья) и первоначальном взносе в 1,5 миллиона рублей ежемесячный платеж банку составит чуть меньше 20 тысяч. То есть к деньгам арендаторов нужно будет добавлять 4 тысячи из своей зарплаты. Но, опять же, стоимость аренды со временем будет расти, а размер платежа — даже при минимальных дополнительных взносах на досрочное погашение — падать. Через несколько лет эти кривые обязательно сойдутся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли сдавать в аренду ипотечную квартиру

– А смогу ли я сдавать квартиру, если она будет в ипотеке? – задумалась Татьяна. – Нет ли там каких-нибудь сложностей?

В Сбере уточнили, что сдавать можно, но не «втихую», а обязательно предупредив об этом свой банк.

– По закону, чтобы сдать квартиру в аренду, одобрение банка не требуется, но если в ипотечном договоре прописаны другие условия, они будут иметь силу. Поэтому, прежде чем сдавать квартиру, которую вы купили в ипотеку, внимательно прочитайте свой ипотечный договор, – объяснили в банке. – Например, в ипотечном договоре может быть указано, что собственник может передавать заложенное имущество в пользование другим лицам только по согласованию с банком. Если этого не сделать, то банк может обязать вас досрочно выплатить весь долг по ипотеке.

Чтобы согласовать аренду ипотечной квартиры с банком, нужно обратиться туда и написать типовое заявление.

– Если ваша ипотека в Сбере, то для сдачи недвижимости в аренду нужно получить письменное одобрение банка. Для этого обратитесь к менеджеру по обслуживанию ипотечного кредитования по месту выдачи кредита, – посоветовали эксперты.

Подробнее о сдаче ипотечной квартиры в наем рекомендуем прочитать здесь.

Фото: Олег УКЛАДОВ

НА ЗАМЕТКУ

А если с той же целью купить не «вторичку», а новостройку? Ведь в этом случае можно воспользоваться льготными программами ипотеки — например, с господдержкой (ставки в Сбере от 7,7%) или «Семейной» (от 5,7%). Ниже процент — меньше платеж банку, аренда начнет покрывать его сразу, может быть, даже что-то останется.

Вариант вполне рабочий, но в этом случае важно выбрать жилой комплекс, который находится на пороге сдачи, и учесть расходы на ремонт и обустройство недвижимости: мебель и т.п. К счастью, в Перми можно найти новостройки с предчистовой отделкой (а это уже половина ремонта), чем сегодня может похвастаться рынок далеко не каждого города.

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